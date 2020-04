Toni Braxton revine pe scena muzicală, cu piesa "Do It" - AUDIO

După o scurtă pauză Toni Braxton a revenit pe scena muzicală cu piesa "Do It". Artista a semnat cu o nouă casă de discuri, Island Records şi ne prezintă un track de împuternicire a celor care vor să încheie o relaţie toxică. Îl puteţi asculta în articol.

Una dintre vocile de aur ale Statelor Unite, Toni Braxton a revenit în muzică, cu un nou suflu. Artista R&B ne oferă o piesă romantică şi suavă în aparenţă, "Do It", acompaniată de un pian şi vioară care cresc dramatismul şi încărcătura emoţională a acestui single. Versurile vorbesc despre o relaţie nesănătoasă şi toxică şi despre dilema cu privire la incheierea sa, provocând durere pentru ambele părţi. Balada emoţionantă este inspirată de un prieten al artistei.

Câştigătoare a 7 premii Grammy, muziciana ne-a oferit doar primul track de pe un viitor album. Toni a descris astfel noua sa melodie şi a transmis un mesaj către fani:

Cu toţii am fost în acele situaţii sentimentale, când nu mai este mare lucru de zis. Ştii că el nu este cel potrivit pentru tine şi faci ceea ce trebuie să faci. Este şi un element de speranţă în melodie, astfel că după ce faci ce trebuie, lucrurile vor deveni mai bune. În aceste vremuri fără precedent, profitaţi din plin de timpul petrecut la interior, folosindu-l pentru reflecţie asupra sinelui. Acum ar fi un moment bun pentru carantina inimii tale, pentru a examina ceea ce are ea nevoie.

Braxton a sărbătorit aniversarea cu numărul 25 a carierei sale în R&B şi pop în 2019. Momentul a fost marcat de un turneu special numit "Long As I Live", care a inclus 21 de concerte în SUA, Africa de Sud şi Marea Britanie. "Do It" este prima piesă a vocii din Maryland de la albumul din 2018 "Sex & Cigarettes". Acel LP a debutat prin Def Jam Recordings şi a primit 3 nominalizări la premiile Grammy, inclusiv cea pentru "Cel mai bun album R&B", "Cea mai bună reprezentaţie R&B" şi "Cea mai bună piesă R&B".

Noua piesă a fost compusă de Toni Braxton, Babyface, Percy Bady şi Antonion Dixon.