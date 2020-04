Duffy a dezvăluit detalii șocante despre perioada în care a fost sechestrată și violată

Cu câteva săptămâni în urmă, Duffy rupea tăcerea și vorbea despre absența sa de pe piața muzicală. Artista a fost sechestrată, drogată și violată, această mărturisire venind în contextul unei discuții cu un jurnalist. Recent, artista a postat pe site-ul personal (duffywords.com) un eseu în care detaliază experiența traumatizantă prin care a trecut.

Artista a început mesajul prin a discuta despre situația dificilă în care se află întreaga lumea din cauza pandemiei de coronavirus. Chiar dacă poate nu este neapărat un moment oportun de a transmite alt mesaj tulburător, Duffy a constatat că niciodată nu va fi un moment potrivit de a diseca o astfel de experiență. Și-a continuat povestea, avertizându-i pe cititori că vor exista detalii grafice ce pot avea un puternic impact emoțional.

În continuare, Duffy a explicat cum a fost drogată, urcată într-un avion, ajungând într-o țară străină, unde a fost violată timp de patru săptămâni.

"Era ziua mea de naștere, am fost drogată într-un restaurant, apoi am fost drogată timp de patru săptămâni şi am călătorit într-o ţară străină. Nu îmi amintesc cum am urcat în avion, apoi m-am trezit pe bancheta din spate a unui vehicul aflat în mers. Am fost dusă într-o cameră de hotel şi agresorul s-a întors şi m-a violat. Îmi amintesc durerea și am încercat să rămân conștientă. Am rămas cu el încă o zi, nu m-a privit, trebuia să merg în spatele lui, eram oarecum conștientă și retrasă. M-am gândit să fug în orașul vecin, în timp ce el dormea, dar nu aveam bani și mi-era frică că ar putea să cheme poliția pentru că am fugit și m-ar fi dat în urmărire generală. Nu știu cum am avut puterea să îndur acele zile, am simțit că prezența a ceva ce m-a ajutat să supraviețuiesc. Pe zborul de întoarcere am rămas cât se poate de calmă într-o astfel de situație și când am ajuns acasă am fost ca un zombie. Știam că viața mea e în pericol pentru că a mărturisit că vrea să mă omoare.

Violatorul m-a drogat în propria mea casă. Nu știu dacă m-a violat în tot acest timp. [...] Nu știu de ce nu am fost drogată în acea țară străină. Mă gândesc că nu a putut să călătorească în avion cu acele droguri."