Toni Braxton cântă despre despărțire, iar emoția interpretării ajunge nefiltrată la public. După mai bine de 30 de ani de carieră, artista în vârstă de 53 de ani continuă să facă muzică de impact.

În videoclipul ce însoțește noul single "Gotta Move On" ne sunt prezentate etapele prin care trece un cuplu, de la momentele frumoase, la certurile care conduc la momentul ruperii relației. În clip apare și H.E.R., dar nu pentru a cânta, ci pentru a executa un solo de chitară electrizant. Luna trecută, artista premiată cu Grammy a devenit prima cântăreață de culoare cu o chitară personalizată pentru ea de către reputata companie Fender.

"No hesitation, you keep me waiting / Saying you're on your way/ Oh, but I supported, even ignored it When you had me waiting all day /Ooh, I got it bad. I just gotta move on", cântă Toni Braxton, explicând motivele deteriorării relației.

Single-ul "Gotta Move On" se regăsește pe albumul "Spell My Name", disc lansat de Toni Braxton pe 28 august, în plină pandemie. Pe acest material se regăsește și single-ul "Do It", ajuns Number One în topul Adult R&B Songs realizat de Billboard.