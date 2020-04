James Bay ne cântă de acasă - VIDEO (Together At Home)

James Bay ne oferă ocazia de a-l asculta live în aceste zile în care concertele nu mai sunt posibile. Artistul britanic a susținut online un recital de aproximativ jumătate de oră, salutându-și fanii de pretutindeni.

"În ciuda vremurilor pe care le trăim, e frumos să fim împreună. Să fiu conectat cu voi toți. Cum mă simt? Sunt bine, sunt întreg momentan. Mă bucur să pot spune asta. Voi cum sunteți? Bună, Florida! Bună, Thailanda! Wow! Bună, Polonia! Salutări tuturor celor care ascultă din Polonia. Bună, România, Portugalia! Toată lumea de peste tot, e foarte cool chestia asta. Bună, Tokyo! În ultima perioadă am fost pe aici mai mult decât de obicei, e drăguț să pot face asta, dar mi-aș dori să fiu mult mai specific și exact cu ocazia asta și să vă las pe toți să știți că sunt aici cu World Health și Global Citizen. Acesta este un nou episod din Together At Home, devine foarte popular și asta e drăguț de observat. (...) O să vă cânt niște piese, o să încerc să iau și niște dedicații. Nu știu cât de bine o să sune, pentru că nu am mai susținut un concert de ceva timp, dar o să dau tot ce am mai bun", a detaliat James Bay într-un scurt discurs introductiv.