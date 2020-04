Dua Lipa a cântat de acasă cel mai recent single, "Break My Heart" - VIDEO

Invitată în emisiunea "The Tonight Show with Jimmy Fallon", Dua Lipa a vorbit despre noul album, acțiunile umanitare cu UNICEF, dar a oferit și o interpretare a celei mai recente piese lansate.

Jimmy Fallon continua seria "At Home" a celebrei emisiuni și pe 8 aprilie a avut-o ca invitată pe Dua Lipa. Artista se află în autoizolare la domiciliu, împreună cu iubitul său, Anwar Hadid. Din Londra, via video, Dua Lipa a vorbit despre noul album, "Future Nostalgia", distracția din timpul carantinei și acțiunile umanitare pe care le realizează împreună cu UNICEF.

"Future Nostalgia" era programat de lansare pe 3 aprilie, însă data a fost schimbată pentru 27 martie. Această hotărâre a luat luată atât din cauza pandemiei de COVID-19, cât și în urma ajungerii frauduloase a albumului pe internet.

"Ei bine, albumul trebuia să fie lansat pe 3 aprilie, dar l-am lansat cu o săptămână mai devreme pentru că deja ajunsese fraudulos pe internet și am zis: <<la naiba, hai să îl lansăm oficial>>".

Întrebată de Jimmy Fallon cum ajung astfel de "scăpări" frauduloase pe internet, artista a spus că aproape de momentul lansării oficiale, materialul respectiv începe să circule pe internet pentru a putea fi cumpărat. De cele mai multe ori, situația este inevitabilă.

În continuare, cei doi au discutat despre muzica de pe noul material discografic. Fanii artistei au numit-o "dance crying", tipul acela de muzică cu un ritm ce te invită la dans, dar cu versuri emoționante.

"Este o juxtapunere pentru că, știi, vrei să faci muzică pe care să dansezi și să te distrezi, dar dacă asculți versuri, ele au un înțeles profund", a comentat Dua Lipa.

Pentru că această emisiune promovează și acțiuni de caritate, Dua Lipa a fost întrebată dacă colaborează cu astfel de organizații. Artista a menționat de parteneriatul ei cu UNICEF:

"Am lucrat anul trecut cu UNICEF. Am mers în Liban. Sunt foarte sensibilă la situația refugiaților din întreaga lume, mai ales că părinții mei au fost refugiați când s-au mutat în U.K., dar și pentru că reprezintă o problemă continuă. În special acum, în contextul COVID-19, copiii și refugiații trăiesc constant în zone aglomerate și nu se pot autoizola. Cred că sunt cei mai vulnerabili. Cred că ar trebui să sprijinim organizațiile de caritate care încearcă combaterea acestor probleme".

Artista nu a uitat să își încânte fanii, așa cum face de obicei, și a interpretat piesa "Break My Heart". Din siguranța locuinței, acompaniată de un vizual disco, Dua Lipa ne-a făcut să ne ridicăm de pe canapea și să ne mișcăm în ritmul piesei.

Dua Lipa este o cântăreață și compozitoare britanică. În 2017 a lansat albumul de debut, ce conține hit-uri precum "Be the One", "Hotter Than Hell", "IDGAF" sau "New Rules", piesă ce a ajuns pe locul 6 în topul Billboard 100. În 2018, artista a câștigat două Premii Grammy: pentru Best New Artist și pentru Best Dance Recording ("Electricity" -- Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson).

Cel mai recent album, "Future Nostalgia", lansat la sfârșitul lunii martie, cuprinde piese precum "Don't Start Now", "Physical" sau "Break My Heart".