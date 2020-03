În ziua lansării noului album "Future Nostalgia", Dua Lipa ne oferă un videoclip infuzat de coregrafii și ținute retro colorate pentru piesa "Break My Heart". Single-ul are puternice influențe disco, la fel ca și piesele lansate anterior, "Don't Start Now" și "Physical".

Noua piesă a artistei pune sub semnul întrebării orice viitoare relație, incertitudinea având la bază frica de a sfârși cu inima frântă. Melodia conține un sample din hitul INXS "Need You Tonight", Michael Hutchence fiind menționat pe lista compozitorilor alături de Dua Lipa, Stefan Johnson, Jordan K. Johnson, Andrew Wotman, Andrew Farriss și Ali Tamposi.

Lansarea albumului "Future Nostalgia" ar fi trebuit să aibă loc pe 3 aprilie. În contextul crizei cauzate de coronavirus, Dua Lipa a luat decizia de a-l lansa mai devreme, pe 27 martie, în speranța că ne va face să ieșim puțin din starea de stres și anxietate.