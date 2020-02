Alanis Morissette prezintă o nouă piesă puternică, "Smiling" - AUDIO

Alanis Morissette a lansat piesa "Smiling", care ne învaţă cum să zâmbim chiar şi când lucrurile devin foarte grele în viaţă. Track-ul a fost compus iniţial pentru musical-ul "Jagged Little Pill" din 2018 şi a fost lansat acum în varianta de studio. Vă invităm să ascultaţi noua melodie în articol.

"Smiling" este al doilea single de pe noul album al lui Alanis Morissette, "Such Pretty Forks In the Road". De altfel titlul acelui LP este inspirat de chorusul acestei melodii, indicând faptul că în jurul său se concentrează conceptul discului. Acesta va debuta pe 1 mai şi este primul material al artistei din ultimii 8 ani.

Noul single are un aer dramatic şi porţiuni de crescendo care îi indică apartenenţa la un musical. Pe Broadway aceasta creaţie acompaniază povestea unei casnice, care trăieşte o veritabilă "Ziuă a Cârtiţei", prinsă într-o buclă de plictiseală, sarcini casnice şi adicţie de opiacee. Toate sunt prezentate în slow motion şi prin inversarea curgerii timpului. Morissette a compus "Smiling" cu Michael Farrel pentru musical-ul inspirat de discul său legendar. Acel musical a avut parte şi de o promovare inedită recent, atunci când Alanis s-a deghizat alături de Jimmy Fallon şi a cântat la metroul din New York

Mesajul acestui release este următorul: oricât de jos ai fi, există loc să îţi ridici capul, să îţi revii şi să treci peste eşecurile personale. Versurile fac aluzie la fluturarea de steag alb, la atingerea unui nou prag de jos în viaţa personală, dar şi momentul când te predai şi îţi accepţi soarta. Trebuie să îţi ridici capul şi să mergi mai departe. De pe viitorul album am mai putut asculta la final de 2019 şi piesa "Reasons I Drink".

Alanis Morissette a anunţat pe 21 februarie cele 13 date de concert ale viitorului său turneu global, care va avea rolul de a aniversa 25 de ani de la debutul albumului "Jagged Little Pill". Este şi un prilej de a promova noul său material discografic. Turneul începe pe 23 septembrie la Copenhaga şi se termină la Paris, pe 22 octombrie. Va include opriri la Londra, Manchester, Hamburg, Budapesta, Madrid şi Milano. În deschidere vor cânta Garbage şi Liz Phair. Acestea din urmă au însoţit-o pe Alanis şi în turneul din 1998 pentru "Jagged".

Fanii care cumpără bilete la concert vor primi versiunea digitală a single-ului "Reasons I Drink", alături de "Such Pretty Forks In the Road".