Alanis Morisette nu s-a ferit niciodată să cânte despre depresie, adicţie, recuperare şi abuz de substanţe. "Reasons I Drink" este cea mai nouă etapă în saga sa despre auto medicaţie şi auto distrugere. În videoclipul proaspăt lasnat luăm contact cu poveştile celor de la AA, care îşi expun trauma la o gogoaşă şi cafea. Personaje extrem de diferite, cărora Alanis le semnează postere, dar şi figuri inedite iau prim plan. Apare un preot şi o persoană care nu doreşte să fie atinsă, dar şi spectrul unui coşciug inspirat de cei care nu se mai pot recupera. Alanis apare în 4 variante diferite de personaj în această creaţie regizată de Erin Elders.

Ar putea fi cea mai reprezentativă piesă pentru Alcoolicii Anonimi de la creaţiile A Perfect Circle de pe albumul "Thirteenth Step". Videoclipul devine din vulnerabil optimist şi plin de energie la final când încep să zboare hârtiile şi copii care zâmbesc dau speranţă unei noi vieţi, dincolo de substanţe şi frustrări. Acesta este primul single de pe viitorul album al lui Alanis, "Such Pretty Forks In the Road", care va debuta pe 1 mai. Al doilea single a sosit weekendul trecut, ceva mai optimistul "Smiling".

2020 este un an special pentru artistă, al cărei legendar LP din 1995, "Jagged Little Pill" împlineşte 25 de ani. Între timp a ajuns un spectacol pe Broadway, promovat de Morissette şi Jimmy Fallon incognito la metroul din New York. Alanis pleacă într-un turneu global în acest an, atât pentru a promova noul disc, cât şi pentru a aniversa "Pill". Vor cânta în deschidere Liz Phair şi Garbage, fix ca în turneul din 1998 când a adus în faţa publicului cele mai apreciate piese.

Artista are la activ 7 premii Grammy şi a vândut 33 de milioane de unităţi ale albumului "Jagged Little Pill". Este căsătorită cu rapperul Mario "Souleye" Treadway, cu care are 3 copii.