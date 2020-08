"Misiunea mea este să mențin lumina ochilor tăi aprinsă", cântă Alanis Morisette în versurile noului single "Ablaze", făcând referire la fericirea tuturor membrilor familiei sale. În videoclipul regizat de Erin Elders, Morissette și soțul ei, Souleye, îmbracă diferite costume și sar în trambuline în curtea casei lor, alături de cei trei copii.

Single-ul "Ablaze" este extras de pe albumul "Such Pretty Forks in the Road", lansat pe 31 iulie. Materialul încheie o pauză discografică de 8 ani, Alanis Morissette confruntându-se în această perioadă cu episoade de depresie postnatală.

"Primele două dăți când am simțit că am asta, au fost mai mult niște simptome care îmi indicau o depresie. De data aceasta (la nașterea celui de-al treilea copil), poate un procent din ceea ce mi se întâmplă e depresie. Restul e pur și simplu anxietate și toate părțile neplăcute ale PPD-ului (depresie postnatală). Dar da, somnul este rar. Și dorm oricând pot, ceea ce nu este o perioadă mare de timp, dar suficient pentru a putea continua", a povestit Alanis Morissette într-un interviu pentru revista Rolling Stone.

Discul "Such Pretty Forks in the Road" include single-urile "Reasons I Drink" și "Smiling".

Tracklist Alanis Morissette - "Ablaze":