Loreen este invitata specială a finalei locale Eurovision de la Buzău de pe 1 martie

Ne pregătim de alegerea reprezentantului României la Eurovision, iar în acest an selecţia naţională Eurovision 2020 are loc la Buzău. Pe 1 martie are loc un spectacol organizat la Sala Sporturilor din Buzău, acolo unde vom afla ce act artistic ne reprezintă la Rotterdam. Vom avea şi un invitat special, pe Loreen.

Duminică, 1 martie, în direct la TVR1, Elena Gheorghe şi Connect-R vor prezenta Finala Eurovision România 2020, eveniment la care va urca pe scenă Loreen. Aceasta este artista care a câştigat Eurovision Song Contest 2012 cu piesa "Euphoria". Muziciana de 36 de ani din Suedia a devenit cunoscută publicului din ţara de baştină după ce a participat la concursul de talente "Idol". A obţinut locul 4 în competiţie. În 2005 a lansat single-ul "The Snake" şi devenea prezentatoare TV la postul suedez TV400. În 2012 artista avea să câştige marele premiu Eurovision cu piesa "Euphoria", care a ajuns hit în ţările europene, urcând pe locul 3 în clasamentul single-urilor din UK ulterior. Pe 24 octombrie 2012 Loreen a lansat albumul său de debut, "Heal", certificat cu discul de platină în Suedia după doar 2 săptămâni. TVR va transmite în direct spectacolul acestei gale locale Eurovision. 2020 a adus şi o nouă procedură pentru selecţia artistului care ne va reprezenta în Olanda. Astfel, întâi a fost aleasă artista, Roxen, apoi sunt alese piesele interpretate în Finala Naţională de pe 1 martie. Formatul a fost dezvoltat alături de Global Records, cel mai mare jucător din industria muzicală de la noi. Pentru a alege cea mai bună voce, Global Records şi TVR au făcut o preselecţie riguroasă, iar 3 artişti au ajuns în faza finală. Cei 3 sunt Roxen, Diana V şi Cezar, fiind supuşi unei analize pe parcursul a multiple zile într-o Tabără de Creaţie. Au avut loc sesiuni de compoziţie, canto şi înregistrări, alături de compozitori reputaţi. Roxen a fost selectată să ne reprezinte, o prezenţă carismatică, cu o voce specială şi o prezenţă scenică memorabilă. Pentru vocea sa specială au fost compuse 5 piese, care vor intra în Selecţia Naţională. În selecţia celor 5 track-uri s-au implicat compozitori, textieri, muzicologi, realizatori de divertisment şi regizori muzicali şi radio. În Finala Naţională vor fi interpretate cele 5 piese drept 5 momente artistice distincte, iar juriul de specialitate alături de public vor alege piesa câştigătoare. Ponderea voturilor publicului este de 50% public, 50% juriu, iar în caz de egalitate, publicul are ultimul cuvânt. Eurovision Song Contest 2020 are loc la Rotterdam sub sloganul "Open Up". Semifinalele au loc pe 12 şi 14 mai, iar finala pe 16 mai. La ediţia cu numărul 65 a acestui concurs participă alături de România alte 40 de ţări. România intră în concurs în data de 12 mai, în a doua parte a primei semifinale. Atât semifinalele, cât şi finala internaţională a ESC 2020 vor fi transmise live pe TVR.