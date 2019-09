Maroon 5 a lansat piesa "Memories", pentru cei care au pierdut pe cineva drag - AUDIO

Maroon 5 ne aduce melancolia în suflet odată cu lansarea piesei "Memories". Solistul Adam Levine a dedicat noul single tuturor celor care au pierdut pe cineva sau ceva drag. Vă invităm să ascultaţi noua melodie în articol.

În vreme ce "Girls Like You" încă se mai aude la posturile de radio, Adam Levine and co ne oferă o piesă mai degrabă pentru meditaţie şi rememorări, decât una de fredonat. "Memories" este o piesă minimalistă, simplă, cu un mic acord de chitară şi o voce calmă a lui Levine, plus o voce extra în surdină. Levine se lansează în vocalize care amintesc de un colind de Crăciun spre finalul acestui track nou.

În versuri artistul toastează şi sărbătoreşte toţi oamenii care nu mai sunt alături de noi. Fie prin circumstanţele unei despărţiri sau pierderea lor definitivă... Acest single vine după o perioadă de pauză pentru Maroon 5. Ultimul album al trupei, "Red Pill Blues" a sosit în 2017, ajungând pe locul 2 în topul Billboard 200. Încă nu ştim dacă "Memories" anticipează un nou LP sau e doar un release separat.

Ce e drept ultimul disc a avut câteva hituri mari, precum "Girls Like you" (featuring Cardi B), "Wait", "What Lovers Do" (alături de SZA) şi "Don't Wanna Know" (cu Kendrick Lamar). Adam Levine şi trupa sa au ieşit puţin din lumina reflectoarelor, după ce au început anul 2019 cu o reprezentaţie dezamăgitoare la Superbowl. Între timp Adam Levine a acordat un interviu în care a declarat că "The Voice" i-a schimbat cariera definitiv.

Seria actuală a emisiunii de talente a debutat în aprilie 2011, iar Adam Levine a fost un jurat "The Voice" timp de 16 sezoane. Şi-a anunţat totuşi plecarea din juriu în acest an. Aventura scaunelor roşii întoarse începea acum 8 ani şi a ajuns să fie strâns legată de numele lui Levine. Noul sezon va fi difuzat începând de pe 23 septembrie 2019 în SUA şi îi are că juraţi pe Blake Shelton, Gwen Stefani, John Legend şi Kelly Clarkson.

Poate cu ocazia acestei reorientări de carieră îl vom vedea pe Adam din nou în postura de actor, după acea apariţie bizară din serialul "American Horror Story".