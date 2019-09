Thrash metal-ul continuă să fie reprezentat în România, de această dată prin intermediul unui concert al trupei Machine Head. Formaţia americană va cânta la Bucureşti în Club Quantic în anul 2020. Avem detalii despre eveniment în articol.

Concertul se va desfăşura în Club Quantic pe 12 mai 2020. Machine Head revine la Bucureşti, după reprezentaţia din 2015, de această dată cu un concert special de 3 ore, structurat în două părţi. În prima parte va fi prezentat faimosul material "Burn My Eyes" de la originile trupei din 1994, pentru ca în partea a doua să auzim cele mai apreciate piese din discografia metaliştilor. Vom asculta inclusiv single-uri de pe ultimul LP, "Catharsis" din 2018.

Concertul din România face parte din a doua etapă a turneului aniversar "Burn My Eyes". Seria de concerte va ajunge în Europa în octombrie şi noiembrie 2019, iar trupa se va înfăţişa la evenimente în componenţa Chris Kontos (toboşar original) şi Logan Mader (chitarist original) plus Rob Flynn (solistul). De asemenea li se alătură basistul Jared MacEachearn.

În setlist vor fi incluse piese legendare precum "Halo", "Ten Ton Hammer" sau "The Blood, The Sweat, The Tears" şi sperăm să auzim şi "Bulldozer", cu care trupa a făcut senzaţie în 2015. În prima parte a reprezentaţiei de 3 ore vom putea asculta Machine Head cu noul lineup, cu un chitarist şi toboşar care nu au fost anunţaţi încă. În partea a doua vom asculta lineup-ul clasic.

Solistul Robb Flynn a intrat recent în studioul de înregistrări, alături de colegii săi, dorind să re-înregistreze albumul de debut în întregime. Sesiunile au avut loc cu câteva luni înainte de debutul turneului aniversar de 25 de ani "Burn My Eyes". Posibil să auzim noile variante de piese la concertul care va avea loc în România.

Machine Head este o formaţie de groove metal şi thrash metal, care se trage din Oakland, California. Se simt influenţe de Pantera în discografia sa timpurie, dar grupul şi-a format propriul stil pe materialele ulterioare. Grupul a vândut milioane de albume global şi a ajuns pe locul 21 în topul Billboard cu penultimul disc, "Bloodstone and Diamonds".

Biletele la concertul din Bucureşti, Club Quantic s-au pus în vânzare pe 18 septembrie, în număr limitat, exclusiv prin www.AmBilet.ro.