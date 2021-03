Lyric Video: Maroon 5 - Beautiful Mistakes ft. Megan Thee Stallion

La mai bine de jumătate de an de la lansarea baladei "Nobody's Love", Maroon 5 revine cu o piesă pop ușor melancolică, foarte potrivită pentru playlisturile posturilor de radio. "Beautiful Mistakes" a fost compusă împreună cu Blackbear, vocalistul Adam Levine declarând că, din perspectiva lui, întreaga piesă este un refren ce-ți rămâne imediat întipărit în minte.

"Sunt pur și simplu obsedat de această piesă. Ne place la nebunie cum a ieșit", a delcarat Adam Levine într-un interviu acordat lui Zane Lowe.

Vocalistul Maroon 5 i-a făcut o mulțime de complimente lui Megan Thee Stallion, numind-o "superstar" și catalogând-o drept responsabilă pentru felul în care melodia s-a închegat.

"Felul în care și-a construit partea ei a fost genial, piesa nu ar fi putut avea un punct culminant mai epic. E absolut perfect. Ceea ce a făcut ea a fost aproape miraculos, a dus piesa la un cu totul alt nivel."

Maroon 5 va lansa în curând și un videoclip pentru această piesă, Levine publicând pe Instagram câteva poze de la filmări.

Cel mai recent album Maroon 5, "Red Pill Blues", a fost lansat în 2017, prin intermediul Interscope Records și a casei de discuri a solistului Adam Levine, 222. Discul a inclus piese ca "Don't Wanna Know", "Cold", "Help Me Out","What Lovers Do" și "Whiskey"