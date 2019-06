Bring Me The Horizon a lansat două piese noi: un cover şi o reinterpretare - AUDIO

Bring Me The Horizon a lansat două piese noi, în cadrul unei sesiuni speciale Spotify. E vorba despre un cover al piesei "Drone Bomb Me" de la Anohni, dar şi o reinterpretare acustică a melodiei "Mother Tongue". Ambele pot fi ascultate în articol.

"Drone Bomb Me" şi "Mother Tongue" au fost lansate în cadrul seriei "Spotify Singles". Aceasta debuta în 2016 şi a inclus colecţii de piese live (un original şi un cover), lansate exclusiv prin Spotify. Conceptul e gândit să amintească de perioada vinilului şi single-urilor pe CD. Bring Me The Horizon lansa albumul "Amo" în luna ianuarie prin Columbia Records.

Trupa a petrecut vara anului 2018 compunând şi înregistrând acest LP în Los Angeles. De producţie s-au ocupat solistul Oli Sykes şi clăparul Jordan Fish. Cât despre coverul "Drone Bomb Me", el este o combinaţie interesantă de pop melancolic şi muzică electronică. Chitările visătoare şi vocea din fundal amintesc de experimentele electronice pe care le făcea 30 Seconds to Mars.

Piesa originală sosea în 2016 şi apare pe albumul solo al lui Anohni, "Hopelessness". Artista a fost solista grupului Antony and The Johnsons până la despărţirea lor din 2015.

"Mother Tongue" este un single de pe "Amo", care a fost apreciat de fanii trupei şi e mereu cântat live alături de muzicieni la concerte. În acest moment Bring Me The Horizon se află în turneu în Europa, pentru a promova albumul cel nou. Pe acest disc, BMTH a cochetat cu synthpop-ul şi cu sunete EDM. A riscat să alieneze fani, dar măcar muzicienii au încercat ceva nou. Cel mai mult a surprins colaborarea cu blackerul Dani Filth de la Cradle of Filth pe track-ul "Wonderful Life".

Pe băieţi îi vom vedea la Electric Castle, la final de lună iulie. Pe scenă mai urcă şi Florence and the Machine, 30 Seconds to Mars, Chvrches, Metric, The Vaccines, Zeds Dead şi Infected Mushroom.