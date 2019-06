Korn a lansat piesa "You'll Never Find Me", de pe viitorul album "The Nothing" - AUDIO

Korn revine în 2019 cu un album nou, aşa cum a promis. Trupa lui Jonathan Davis a lansat primul single de pe viitorul LP, intitulat "You'll Never Find Me". Melodia se poate asculta în articol şi veţi afla şi detalii despre albumul cel nou.

"You'll Never Find Me" primeşte un clip abstract care ne introduce în lumea artwork-ului asociat albumului. O figură umană din fire şi cabluri este contorsionată şi chinuită de propriile iţe. Simbolizează eterna luptă cu mortalitatea umană. Noul disc Korn se numeşte "The Nothing" şi soseşte pe 13 septembrie. Noul single are breakdown-urile clasice Korn, care par să fi lipsit de pe ultimele 2 LP-uri.

Jonathan Davis nu mai are abordarea sensibilă de la "Are You Ready to Live", preferând ţipetele suprapuse peste chitara lui Brian Welch. Viitorul album va debuta prin Roadrunnner/Elektra şi are 13 piese. Iată cum arată tracklistul său:

1. The End Begins

2. Cold

3. You’ll Never Find Me

4. The Darkness Is Revealing

5. Idiosyncrasy

6. The Seduction of Indulgence

7. Finally Free

8. Can You Hear Me

9. The Ringmaster

10. Gravity of Discomfort

11. [email protected]

12. This Loss

13. Surrender to Failure

Solistul a numit aceasta creaţie una întunecată, posibil inspirată şi de moartea fostei soţii a lui Davis. Despre noul material discografic artistul a avut următoarele de spus:

Înăuntru, în Pământul nostru trăieşte o forţă extraordinară. Foarte puţini sunt conştienţi de magnitudinea şi importanţa acestui loc, unde binele, răul, lumina, întunericul, fericirea, chinul, pierderea, câştigul, speranţa şi disperarea există simultan ca un tot unitar, care trage de noi în toate momentele vieţii. Nu este ceva în care putem naviga, dar mai degrabă să conştientizăm prezenţa sa, acel lucru care ne inconjoară la fiecare respiraţie, ca şi cum am fi priviţi mereu. Este locul unde energiile negre şi albe se ataşează de sufletele noastre şi dau formă emoţiilor noastre, alegerilor, perspectivelor şi existenţei noastre. Este un tărâm miraculos şi mic în acest vortex şi este singurul loc unde echilibrul dintre aceste forţe dinamice şi polarizante există - unde sufletul îşi găseşte refugiul. Bine aţi venit în... THE NOTHING.

Korn se pregăteşte de un turneu de promovare a discului pe final de vară, alături de Alice în Chains şi Underoath. Formaţia a ajuns ultima oară în România în 2015, pentru un concert aniversar la Arenele Romane.