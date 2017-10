Maroon 5 își vindecă melancolia cu "Whiskey", alături de A$AP Rocky - AUDIO

Maroon 5 a lansat o nouă piesă de pe albumul "Red Pill Blues". Cu puțin "Whiskey", solistul Adam Levine devine melancolic, amintindu-și de foste iubiri din perioada adolescenței.

După "Don't Wanna Know", "Cold" și "What Lovers Do", Maroon 5 revine cu o piesă sentimentală, intitulată "Whiskey". Noua baladă pop a formației a fost compusă de Adam Levine împreună cu John Ryan, Jacob Kasher Hindlin și Tinashe Sibanda, producția piesei fiind asigurată de John Ryan și JKash. Melodia a fost înregistrată la Conway Recording Studios din Los Angeles, alături de rapper-ul american A$AP Rocky, ce a colaborat de curând și cu Alicia Keys, pentru piesa "Blended Family (What You Do for Love)", și cu Lana Del Rey, pentru "Summer Bummer" (piesă inclusă pe albumul ”Lust for Life”).

Albumul "Red Pill Blues" va fi lansat pe 3 noiembrie 2017, prin intermediul Interscope Records și a casei de discuri a solistului Adam Levine, 222.

Tracklist "Red Pill Blues" - Maroon 5 feat. A$AP Rocky:

Best 4 U What Lovers Do [ft. SZA] Wait Lips on You Bet My Heart Help Me Out (With Julia Michaels) Who I Am [ft. LunchMoney Lewis] Whiskey [ft. A$AP Rocky] Girls Like You Closure

AUDIO: Maroon 5 - "Whiskey" feat. A$AP Rocky

Albumul ”V”, lansat în 2014, a fost înregistrat în Los Angeles și produs de Max Martin, Benny Blanco, Ryan Tedder de la OneRepublic, Shellback și Sam Martin. Trupa a lucrat aproximativ un an pentru noul album, în proces fiind implicați atât membrii stabili ai formației – Adam Levine, James Valentine, Mickey Madden, Matt Flynn, PJ Morton – cât și clăparul Jesse Carmichael, membru Maroon 5 ce a luat o pauză în perioada înregistrării materialului „Overexposed„.

În 2016, Maroon 5 a concertat pentru prima oară în România. Evenimentul a avut loc pe 5 iunie, în Piața Constituției din București. (Vezi poze de la concertul Maroon 5 din 2016.)