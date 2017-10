Lady Gaga a cântat pentru 5 foști președinți ai SUA în cadrul evenimentului caritabil One America Appeal - VIDEO

Uniți în scopuri caritabile, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George Bush și Jimmy Carter au participat pe 21 octombrie la One America Appeal, un amplu eveniment caritabil, organizat pentru sprijinirea celor afectați de uraganele Harvey, Irma și Maria. Pe scenă a urcat și Lady Gaga, artista susținând un discurs motivațional și cântând live pentru cei 5 foști președinți.

Lăsând la o parte diferențele de viziune și doctrină politică, cei 5 foști președinți ai Americii rămași în viață au participat la evenimentul caritabil One America Appeal, desfășurat sâmbătă la A&M University din Texas. Fiecare fost președinte a susținut câte un discurs, încurajând poporul american să fie alături de victimele recentelor uragane.

La eveniment au participat și o serie de invitați muzicali, precum ALABAMA, Lyle Lovett, Robert Earl Keen, Lee Greenwood, Sam Moore, Cassadee Pope, Yolanda Adams, Stephanie Quayle, The Gatlins - Larry, Rudy, Steve și LaDonna Gatlin Johns. Invitata surpriză a serii a fost Lady Gaga, artista urcând pe scenă în cea de-a doua jumătate a evenimentului.

”Un public pe măsură, așa cum îmi place mie”, a declarat Lady Gaga, salutându-i pe foștii președinți Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George Bush și Jimmy Carter.

Gaga a susținut apoi un discurs motivațional, invitând oamenii să ia exemplul celor 5 foști președinți: să uite de diferențele de opinie și să se unească pentru a-i ajuta pe cei aflați în nevoie.

”Cel mai special lucru din această seară este că în fața durerii suntem cu toții egali și că în vremuri grele lăsăm deoparte toate neînțelegerile și ne unim. Pentru că avem nevoie unii de alții, altfel nu vom supraviețui”, a declarat Lady Gaga.

Artista a interpretat apoi piesa "Million Reasons", de pe albumul ”Joanne”, continuându-și emoționanta prestație cu hiturile "You and I" și "The Edge of Glory". Gaga a dezvăluit, de asemenea, că a donat un milion de dolari pentru victimele uraganelor Harvey, Irma și Maria. Momentul artistei poate fi urmărit în înregistrarea video oficială de mai jos, începând cu minutul 1:51.

VIDEO: One America Appeal (Moment Lady Gaga de la 1:51)

Lady Gaga a concertat la Bucureşti în 2012, în faţa a 35.000 de fani. Evenimentul a avut loc în Piaţa Constituţiei.