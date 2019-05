Deși în versurile noii sale piese, Katy Perry ne vorbește despre o poveste de iubire încheiată, dar la care încă tânjește, "Never Really Over" nu este deloc o melodia dramatică sau melancolică, ci chiar veselă și optimistă. Așa cum ne-a obișnuit de-a lungul întregii sale cariere, Katy știe să facă haz de necaz și să scoată mereu la iveală autoironia, ce o prinde atât de bine.

Noul single "Never Really Over" este compus de artistă și produs de Zedd.

"Am lucrat la această piesă când eram în turneu, deși în general nu fac asta. Este produsă de Zedd, iar atunci când i-am arătat melodia mi-a spus că sună extraordinar", a declarat Katy Perry în comunicatul de presă ce anunță lansarea melodiei.

Potrivit artistei, versurile sale preferate din lirica noii piese sunt: "I guess I should try to go to therapy to try to get you out of my brain, I can’t even go on the internet, without even checking your name."

Anterior acestui single, Katy Perry a colaborat tot cu Zedd pentru piesa "365", ce descria o iubire obsesivă. Această tematică se regăsește, de altfel, și pe noua piesă "Never Really Over".

Ultimul album al lui Katy Perry, "Witness", a fost lansat în 2017. Acesta a inclus piesele "Chained To The Rhythm" feat. Skip Marley și "Swish Swish" feat. Nicki Minaj.