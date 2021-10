Katy Perry - All You Need Is Love (Visualizer)

Pentru sezonul de sărbători de anul acesta, Gap și-a unit forțele cu Katy Perry pentru a sublinia importanța iubirii, bunătății și toleranței prin intermediul noii campanii, "ALL TOGETHER NOW". Noul remix al lui Katy, "All You Need Is Love", aduce la viață optimismul caracteristic companiei într-o manieră inovatoare. Gap va împărtăși sentimentul de iubire, donând cate 1$ pentru fiecare ascultare a piesei pe Spotify, până la $100,000 către Baby2Baby – o organizație nonprofit, susținută de Katy, care le oferă copiilor ce trăiesc în condiții precare toate necesitățile de bază pe care le merită.

"Sunt încântată să lucrez mereu cu branduri care fac eforturi pentru a face lumea mai bună și mai veselă. Să reinterpretez una dintre cele mai memorabile și emoționante piese din toate timpurile și să avem un mesaj special și important a fost un vis pentru mine. Și nu putea să fie un motiv mai bun decât să aducem oamenii împreună și să împărtășim bucurie pentru sărbători și să strângem bani pentru Baby2Baby, o organizație caritabilă care îmi este foarte dragă. Copiii sunt viitorul nostru. Trebuie să susținem copiii și să-i ajutăm să-și aprecieze valoarea și să aibă respect de sine", a declarat Katy Perry.

"ALL TOGETHER NOW" o evidențiază pe Katy Perry în toată splendoarea sa, drept un model cultural care își pune amprenta pe domeniul muzicii, al filantropiei și al mișcării de "empowerment", arătându-le fanilor săi importanța de a face parte din ceva mai mare decât ei.