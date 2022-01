Alesso, Katy Perry - When I'm Gone

"When I'm Gone" este prima melodie nouă a lui Katy Perry din ultimele luni. Artista ne oferise în luna octombrie din 2021 un cover după Beatles, "All You Need is Love". Odată cu lansarea acestui single EDM artista a început o nouă etapă în cariera sa: o rezidenţă în Las Vegas, care va include şi debutul acestei melodii live. Între 29 decembrie şi 19 martie 2022 creatoarea hiturilor "Firework" şi "Hot N Cold" va putea fi ascultată de către cei care vizitează Vegas-ul.

În plus, Katy a anunţat că ne va oferi un videoclip oficial pentru track-ul scos cu Alesso, cu premiera pe 10 ianuarie 2022. Va putea fi văzut pentru prima dată în SUA pe ESPN şi în UK pe BT Sport la pauza finalei de fotbal colegial din SUA. Artista americană a subliniat într-o declaraţie oficială că se bucură că ea şi Alesso sunt împreună primii artişti care lansează un videoclip la pauza unui mare eveniment sportiv difuzat pe ESPN. DJ-ul nordic i-a trimis scheletul piesei "When I'm Gone" în urmă cu mai bine de un an, dar stelele s-au aliniat pentru a finaliza acest track abia recent, când artiştii au ajuns în Los Angeles.

Perry a lansat albumul cu numărul 6 din carieră, "Smile" în 2020. În 2021 ne-a oferit piesa "Electric", asociată fenomenului Pokemon şi sărbătorind 25 de ani de existenţă a lui Pikachu and co. Cine ajunge în Las Vegas până în martie va avea ocazia să o asculte pe Katy cântând un setlist generos de 19 piese. În el se află hituri precum "E.T", "Chained to the Rhythm", "Dark Horse" şi "It's Not the End of the World", dar şi "Waking Up In Vegas".

Rezidenţa va include şi spectacole speciale de Anul Nou.

Alesso este un DJ suedez în vârstă de 30 de ani, activ din 2010. A colaborat cu David Guetta, Ryan Tedder, Liam Payne, Hurts, Tove Lo, Calvin Harris şi Swedish House Mafia.