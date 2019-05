"Am început să scriu piesa în timp ce îmi imaginam cum ar arăta o lume în care toți am fi prieteni", mărturisește Valeria. "Pare o naivitate acest scenariu imaginar, însă este atât de frumos să crezi asta. Chiar dacă am conștientizat că sunt naivă, am dus mai departe gândul și dorința și asta mi-a dat o stare de bine și cumva am realizat că dacă tu crezi că ești într-o lume mai bună, la un moment dat ea chiar devine mai bună."

"Ne opream, filmam, dansam, eram fericită și porneam iar la drum"

Valeria, a cărei muzică indie a cucerit deja radiourile online din Europa și SUA, a filmat videoclipul piesei "Be my friend" spontan, inspirată doar de frumusețea naturii și de fericirea pe care o simțea în timpul unei vacanțe alături de câțiva prieteni dragi:

"Nu e un clip oficial, cu un scenariu prestabilit, eram într-o vacanță si era atât de frumos acolo încât am transformat brusc vacanța în lucru. M-au impresionat natura, oceanul, munții, vulcanul, lumina. Am început să filmăm la un apus și am continuat în fiecare zi care a urmat și în care găseam ceva copleșitor de frumos. Ne opream, filmam, dansam, eram fericită și porneam iar la drum".

RECOMANDARE: Află povestea Valeriei Stoica din articolul de la JOINewArtist

Valeria a început să cânte la chitară de la 8 ani, vârstă la care tatăl ei a înscris-o la Școala de Muzică. Vocea și-a descoperit-o la 16 ani, după ce a ascultat artiști indie internaționali pe YouTube și a făcut primul cover după Damien Rice. Cea mai mare pasiune a Valeriei Stoica este muzica, iar acest lucru se vede în munca sa.

Valeria face parte din comunitatea de artiști independenți Uninvited Artists, care acoperă o nișă muzicală de la electro și pop punk până la jazz și indie folk. Printre artiștii Uninvited se numara Nopame, Petra Acher, Tobi Ibitoye, Groovy Bastards (Trupa Ioanei Visinescu), Are You Anywhere, Bad July (Iuliana Dobre), Deja Who (Ana Bancescu), August Day.

Vara aceasta, Valeria va concerta la Festivalul Electric Castle și în Dortmund, Germania, în deschiderea concertului susținut de cântăreața americană Lucy Dacus.