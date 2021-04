Lyric Video: Katy Perry, Luísa Sonza, Bruno Martini - Cry About It Later

Katy continuă promovarea albumului "Smile", lansat în 2020, cu o versiune noua a piesei "Cry About It Later". Cu un pronunțat vibe EDM, grație amprentei lui Bruno Martini, single-ul beneficiază și de vocea senzuală a artistei Luísa Sonza, pe care o putem vedea și în clipul cu versuri al acestui remix. Luisa este o artistă braziliană în plină ascensiune, ce a lansat primul single, "Good Vibes", în 2017. Prin acest featuring, Katy le oferă un cadou muzical fanilor din Brazilia, cărora le este recunoscătoare pentru susținere.

"Nu știu ce s-ar întâmpla cu cariera mea fără fanii din Brazilia, sunt atât de loiali și de pasionali. Mereu mă asigur că sunt o prioritate în turneele mele", a declarat Katy Perry într-un interviu pentru o publicație din Brazilia.

Albumul "Smile" a fost înregistrat în perioada 2018 - 2020 și va fi lansat la finalul verii trecute, pe 28 august. Pentru noile piese, artista a colaborat cu o serie de compozitori și artiști reputați precum Charlie Puth, Brittany "Starrah" Hazzard și Josh Abraham, care a lucrat și cu Pink, 30 Seconds To Mars și Linkin Park, printre alții. De pe acest material, Katy a lansat single-uri ca "Daisies", "Smile" și "Champagne Problems".