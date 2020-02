"Falling" este cea mai sensibilă creaţie dintre ultimele release-uri ele muzicianului. Acesta este un single de pe albumul "Fine Line", de pe care am mai putut asculta piese precum "Adore You", "Watermelon Sugar" precedate de "Lights Up". Videoclipul începe cu un Harry care afişează cea mai tristă grimasă posibilă, alături de un pahar de whisky şi un pian. Artistul stă întins pe un scaun de pian, se ridică, învinuieşte băutura pentru problemele sentimentale şi începe să cânte note melancolice la pianul plin cu lacrimi.

Pe măsură ce track-ul prinde viaţă, din pian izvorăşte tot mai multă apă până ce protagonistul este complet acoperit şi scufundat. Doar Harry Styles poate arăta ca un mascul fatal dar trist şi vulnerabil într-o rochie de şifon, pe măsură ce se pregăteşte de înnec într-o cameră plină de lacrimi ale pianului. Fanii au comparat scenele din clip cu pelicula "The Shape of Water", care a cules Oscaruri cu câţiva ani în urmă. Metaforele acvatice nu au lipsit de altfel din ultimele materiale video ale lui Harry Styles.

Tânărul a avut o obsesie pentru salvarea unui peşte, dar şi pentru mare şi Ocean. Balada fostului membru One Direction are vocalize pline de durere care merg direct la suflet, alternate cu un pian duios şi un fundal misterios şi apăsător. Videoclipul suprarealist este regizat de către Dave Meyers, care s-a aflat în spatele camerei şi la clipul lui Styles "Adore You". Regizorul a colaborat cu o sumedenie de vedete din muzică, de la Missy Elliott, Janet Jackson la Pink şi Katy Perry.

Harry se pregăteşte să plece în turneu, "Love on Your 2020" debutând în aprilie. Rochia lila a artistului face deja senzaţie, fiind o creaţie Gucci apărută prima oară în septembrie 2019, la o prezentare de modă. Conform stilistului Harry Lambert, Styles a ales garderboa pentru clip încă de atunci.