După un prim album solo ce readucea în actualitate rock-ul anilor '80 și '90, Harry Styles alunecă într-o zonă soul/R&B lascivă ce scoate la iveală laturi noi ale personaității artistului. Lipsit de inhibiții, Harry se bucură în noul videoclip "Lights Up" de găsirea unei zone confortabile în ce privește sexualitatea sa. Versurile par a reda un monolog interior, ce i-au pavat artistului drumul către găsirea propriei identități.

Înainte de a lansa acest nou single, Harry a acordat un interviu amplu pentru revista Rolling Stone, în care a povestit despre procesul creativ din spatele următorului său LP, precum și despre influențele care i-au trasat direcția muzicală.

"Totul e despre a face sex și a fi trist", a declarat Harry, rezumând tematicile surprinse în noile sale piese.

Albumul, al cărui titlu nu a fost încă dezvăluit, a fost înregistrat la studioul lui Rick Rubin, Shangri-La. Harry a colaborat cu o mare parte dintre oamenii cu care a lucrat și la primul său album, respectiv producătorii Jeff Bhasker și Tyler Johnson, precum și chitaristul Mitch Rowland, toboșarul Sarah Jones și compozitorul Kid Harpoon.

Primul album solo al lui Harry Styles, lansat în 2017, a fost un real succes. Discul a debutat pe prima poziție în topul american Billboard 200, precum și în topul albumelor din Marea Britanie. Pe acest material s-au regăsit single-uri precum "Sign of the Times", "Two Ghosts " și "Kiwi".