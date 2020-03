Zimbru este o formație tânără din Cluj-Napoca, ce și-a început activitatea în 2016. Grupul îi are în componență pe Teodora Retegan (voce, sintetizator, chitară), Oana Pop (tobe, percuție), Andrei Bobiș (sintetizator, sequencing, percuție) și Paul Bucovesan (percuție, sintetizator, chitară bas). Cele două piese prezentate în clipul recent lansat - "Terejo" și "Dyo" - au fost scrise pe parcursul primei jumătăți a anului 2017, printr-un schimb de e-mailuri între Londra și Cluj-Napoca, fiind înregistrate în toamna anului 2018 pentru primul disc al formației - EP-ul "Little Creatures". Cu un tracklist de 4 piese (Divination, Little Creatures, Terejo și Dyo), acesta a fost lansat pe 8 noiembrie 2019 prin casa de discuri Cirkular, ocazia fiind marcată de un concert susținut în București, la Club Control.

"Piesele Zimbru au luat formă înainte să existe formația Zimbru pe care astăzi o vede lumea pe scenă"

Drumul de la compoziția pieselor la concertele pe scenă nu a fost tocmai convențional pentru Zimbru. Cei patru membri ai trupei au petrecut doi ani repetând și pregătind spectacolul live, piesă cu piesă, încercând diferite variante de a împărți instrumentele între membrii trupei.

"Piesele Zimbru au luat formă înainte să existe formația Zimbru pe care astăzi o vede lumea pe scenă. 75% din compoziții au fost făcute la distanță, ca mai apoi, asemenea unei trupe de coveruri, să învățăm să cântăm piesele și să ne dăm seama cine și la ce instrument trebuie să cânte, ca să acoperim toate aranjamentele pieselor. Eu sunt chitarist, de exemplu, dar în Zimbru am ajuns să cânt la sintetizatoare și percuție și să controlez un sequencer, așa că fiecare concert vine la pachet cu emoții cum mă obișnuisem să nu mai am pe scenă", își aduce aminte Andrei Bobiș.

"Încă mi-e greu să separ acea noapte de un simplu vis"

Realizarea înregistrării live de la Opera Maghiară a fost o provocare pentru toată echipa, deoarece filmarea și înregistrările audio s-au întins de-a lungul unei nopți întregi.

"Ne-am văzut pe 3 noiembrie, seara, în fața Operei Maghiare înarmați cu cafele, mâncare și o dubiță cu instrumente în spatele nostru. Se simțea ca un jaf. Adică așa îmi imaginam eu că se simte un super-hoț care se pregătește să dea cea mai mare lovitură din carieră. Știam toți același secret și ne temeam cu toții de același lucru. Dacă o să pierdem controlul asupra corpurilor noastre lovite de somn pe la 4 AM, după ce reușim să montăm tot ce e de montat? Îmi imaginam că o să rămân fără glas și o să dezamăgesc pe toată lumea, lume care a lucrat așa de mult să facă această noapte să se întâmple. Încă mi-e greu să separ acea noapte de un simplu vis și nu sunt sigură că sunt eu aia care cântă și nu e dedublarea mea astrală", povestește Teodora Retegan.

Filmarea a fost realizată de Vlad Anca, montajul a fost realizat de Paul Bucovesan, iar make-up-ul a fost realizat de Paula Hulpoi.