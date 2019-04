Boyband-ul K-pop BTS a lansat noul album "Map of the Soul: Persona" la acest final de săptămână. Pe acest LP se află inclusiv o colaborare cu Ed Sheeran, piesa "Make It Right". "Boy With Luv" este totuşi single-ul principal, iar videoclipul său a ajuns la peste 22 de milioane de vizualizări în nici 24 de ore. În clip îi vedem pe băieţi dansând într-un mediu urban, ce aminteşte de un american diner sau într-o sală de concerte. Tinerii execută coregrafii complexe şi atent sincronizate.

Halsey este o apariţie inedită la început de clip, cu o acadea şi o nouă culoare de păr, care aduce cu cocktail-ul Campari Orange. Artista vine după mega hitul "11 Minutes", colaborare cu YUNGBLUD, iar acum bifează încă o colaborare cu un grup muzical cât se poate de fresh. Tonalitatea sa unică, citată des ca exemplu la talent show-uri se suprapune perfect peste vocile pure ale băieţilor din band-ul K-pop.

Halsey apare dansând şi distrându-se cu artiştii coreeni, într-un periplu printr-o metropolă retrofuturistă şi în faţa unei săli de concerte. "Boy With Luv" este o piesă foarte catchy, seducătoare şi funky. Cei 7 membri ai formaţiei şi Halsey cântă despre dragostea masculină, dar duioasă. Piesa este împărţită în 3 segmente: prima se axează pe soliştii BTS Jimin, V, Jin şi Jungkook, a doua este o secţiune rap cu Suga, J-Hope şi RM, iar Halsey completează track-ul cu partea a treia.

Partea vocală a lui Halsey se aude mai puternic pe varianta de pe album, decât pe cea din video. Într-un fel noul single poate fi considerat o continuare a piesei "Boy In Luv" din 2014. De altfel ceea ce vedem aici este "Boy With Luv" pentru publicul vorbitor de engleză, dar titlul în coreeană s-ar traduce mai degrabă în "Un poem pentru lucrurile mici".

"Map of the Soul: Persona" a debutat pe 12 aprilie, cu 7 piese incluse. Este primul album BTS din 2019 şi vine după cele două release-uri din 2018: "Love Yourself: Tear" şi "Love Yourself: Answer". Ambele au ajuns în vârfurile clasamentului Billboard 200. BTS va cânta la Saturday Night Live pe 13 aprilie, iar în mai ajunge în State cu turneul de promovare pentru noul LP.