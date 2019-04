BTS anunță o colaborare cu Ed Sheeran pe noul album

Băieții simpatici de la BTS au anunțat printr-un comunicat de presă lansarea noului lor album și colaborarea cu Ed Sheeran pe o piesă numită "Make it right". Află despre ce va fi noul album și cum au evoluat băieții din Coreea în cariera lor muzicală.

Boybandul K-Pop de succes BTS anunță lansarea unui nou album numit "Map of the Soul: Persona", pe care se va afla și o colaborare cu Ed Sheeran, o piesă numită "Make it right".

Zvonul despre colaborarea lor s-a născut încă din decembrie 2018, când Suga de la BTS a postat pe Tweeter o imagine cu o piesă la care lucrau în acel moment, cu comentariul "e pentru tine, Ed Sheeran".

Informațiile lansate de trupă despre noul album includ încă o colaborare, cu Halsey, pentru piesa "Boy With Luv". Această nouă piesă este o paralelă pentru single-ul cu același nume al trupei din 2014, dar cu un mesaj diferit. Piesa inițială vorbește despre iubirea din tinerețe iar cea de acum aduce un mesaj adânc despre "împuternicirea și iubirea ce vin din a căuta bucurie în lucrurile mici din viață".

Noul album "Map of the Soul: Persona" este o mărturie a maturității trupei, aruncând o privire către experiențele din trecut și scoțând în evidență noile lor înțelegeri asupra fenomenului numit "iubire". Mesajul central al pieselor acestui album este "a găsi bucurie în iubire și a împrăștia asta în lume".

Găsim putere și fericire în fiecare moment. Ne-ați oferit atâta iubire, iar acum vrem să ajungem să ne cunoaștem fanii mai bine. Ne-am umplut albumul cu emoțiile noastre sincere pe care dorim să le împărtășim cu voi.

Se pare că băieții de la BTS au rezonat cu Ed Sheeran pe această temă a maturizării în iubire, pentru care îl cunoaștem ca entuziast și pe talentatul roșcat britanic.

Lansarea oficială a albumului este anunțată pentru data de 12 aprilie, iar prima reprezentație live va avea loc în weekend la Saturday Night Live unde vor fi invitați. Iată un scurt clip de promo pentru emisiunea din weekend, prezentată de Emma Stone