"Kills You Slowly" începe cu Andrew Taggart, solist al trupei care pregăteşte o întâlnire romantică. Povesteşte apoi istoria relaţiei şi primele sărutări la un telefon vechi, cu un pahar de whisky în mână. Colegul de trupă Alex îl acompaniază la pian şi avem şi un toboşar în fundal. Clipul include momente stânjenitoare alături de iubita cu care protagonistul nu se mai inţelege.

Aspecte dificile ale relaţiei, suişuri şi coborâşuri, toate sunt reprezentate în cele 3 minute şi 32 de secunde ale clipului. Refrenul aduce tunete şi fulgere, certuri între cei doi, alternate de vocea visătoare a lui Drew, care ne îndeamnă să "continuăm să zâmbim, chiar dacă totul s-a terminat". La final totul îngheaţă într-un peisaj tipic de iarnă, iar artiştii ies de pe un platou de filmări şi coboară înapoi în viaţa reală. Ce e bizar că e băieţii urcă într-un soi de dric, prefaţând un clip viitor cu tematică mai întunecată.

Acest single îl urmează pe "Who Do You Love", colaborare cu 5 Seconds of Summer, alăturându-se variantei extinse a albumului "World War Joy". Acesta va debuta piesă cu piesă pe parcursul anului 2019, exact cum a făcut-o şi LP-ul "Sick Boy" în ultimii ani. The Chainsmokers pleacă în turneu cu 5 Seconds of Summer şi Lennon Stella în septembrie 2019.

Turneul "World War Joy" durează 3 luni şi se încheie în decembrie 2019. Va avea 41 de opriri şi va include numeroase piese noi de pe LP-ul proaspăt din acest an. La început de an trupa Blink-182 anunţa că va colabora cu The Chainsmokers pe o piesă viitoare. Finalul de 2018 ne-a adus o altă colaborare, între duo-ul american şi Winona Oak, cu track-ul "Hope" completând seria de lansări "Sick Boy".

În 2018 am mai ascultat şi piesele "Beach House", "This Feeling" şi "Siren" de pe acelaşi disc nou. Băieţii au experimentat puţin şi cu dubstep-ul pe colaborarea cu NGHTMRE "Save Yourself".