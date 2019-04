Piesa poartă semnătura The Different Class și Michael Vuscan, de mix and master ocupându-se DSPro Studio (Attila Lukinich) și George Perks. Versurile, în limba română și engleză, expun anumite stări intense pe care le simțim, dar pe care nu ținem neapărat să le acceptăm. Această idee abordată de The Different Class în piesa "Dancer" face trimitere la Arhetipul Umbrei al lui Jung. "Umbra" reprezintă partea întunecată a personalității noastre, în care se găsesc cele mai primitive, dure sau reprimate instincte.

"Dancer" este o piesă "fără filtru", este "vocea" inconștientă din spatele minții conștiente și încurajează să ne acceptăm Umbra, să nu ne mai ascundem.

Videoclipul completează melodia și îi prezintă pe actrița Roxana Văduva și pe Cris Paul, solistul și chitaristul The Different Class. Cele două personaje "nu se ascund", chimia dintre ele, atingerile și întreaga atmosferă fiind foarte incitante. Clipul prezintă o serie de instincte "întunecate" care sunt acceptate și, mai ales, asumate.

The Different Class experimentează cu fuziuni de riff-uri explozive și sonorități cinematice îmbrăcate în culorile instinctelor primare. Muzica trupei apare din nevoia de conectare, dezinhibare și ieșire din pasivitate. Întotdeauna vrea să ajungă fata în față cu oamenii care rezonează cu ea, iar împreună cu aceștia pătrunde în cele mai obscure zone ale minții și deschid toate sertarele.

RECOMANDARE: The Different Class - când muzica înseamnă explorare și conectare

Trupa s-a înființat în 2013, având la activ numeroase concerte și un album. Prima jumătate a anului 2018 a însemnat pentru The Different Class producția și lansarea EP-ului "Allow", format din cinci single-uri (Heat, Lust, Pride, Trust și Allow) și începutul colaborării cu producătorul muzical Sași Vuscan. În prezent, membrii formației lucrează la un nou album.

The Different Class înseamnă Cris Paul (voce, chitară), Seian Scorobete (bass) și Flavius Retea (tobe).