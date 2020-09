"Dead Souls" este cel mai nou single de pe albumul "Project Regeneration Vol. 1", lansat de Static-X pe 10 iulie. Este primul din două volume de piese realizate de trupă folosind vocea solistului Wayne Static, care a murit pe 1 noiembrie 2014, din cauza unei supradoze. Piesa are un aer melancolic şi nu accelerează precum hiturile trupei ce ajungeau în jocurile "Need for Speed". Se angrenează într-un rock alternativ sacadat ce duce cu gândul la A Perfect Circle sau la balada "So" de la Static-X.

Videoclipul este plin de figuri întunecate cu mantii negre sau roşii, unghii lungi şi personaje diabolice. Globuri de cristal, şerpi veninoşi şi capete de schelet alcătuiesc un ritual sumbru la marginea unei păduri. Figuri legate la ochi compun descântece şi se ascund de ochii curioşilor în marile oraşe. Un bărbat în cămaşă este prins şi i se pune un glob uriaş disco pe cap. La final de clip apare figura lui Wayne Static în flăcările ritualice, iar bărbatul pare gata de sacrificiu.

Wayne declarase la un moment dat într-un interviu că "a fost un vis împlinit să colaboreze cu Al Jourgensen de la Ministry la o piesă". Acea melodie nu a mai fost totuşi lansată şi a fost exclusă de pe albumele trupei până în 2020. Ceilalţi membri ai grupului au luat legătura cu Al şi i-au cerut permisiunea de a lansa acest track postum, care să continue moştenirea Static-X. "Project Regeneration Vol. 1" are 12 piese şi include vocea lui Wayne Static rămasă din sesiunile de înregistrare ale albumului de debut "Wisconsin Death Trip" din 1999.

S-au reunit basistul Tony Campos, toboşarul Ken Jay şi chitaristul Koichi Fukuda, iar ambele volume au fost finalizate de către producătorul Ulrich Wild, care a mai colaborat pe multiple albume cu Static-X. În 2019 Static-X a avut un turneu global aniversar, ce sarbătorea 20 de ani de la albumul "Wisconsin Death Trip". Era şi un tribut pentru Wayne, înlocuit de un solist misterios numit Xer0, cu un costum ce arată ca o variantă zombie a fostului vocalist.

Zvonurile afirmă că ar fi liderul trupei DOPE, Edsel Dope în spatele costumaţiei.