Lyric Video: Juice WRLD & The Weeknd - Smile

"Smile" este o piesă melancolică, care aderă cu uşurinţă la trendul emo rap, atât de popular în ultimul deceniu. Din păcate este şi asociat cu moartea prematură a artiştilor din acest gen, cum am văzut în cazul lui Lil Peep, Mac Miller şi Juice WRLD, care a trecut în nefiinţă în decembrie 2019. La doar 21 de ani rapperul era un muzician cu potenţial uriaş şi toate single-urile de pe primul său album au ajuns în Billboard Hot 100. Activ între 2015 şi 2019, artistul a lăsat un album intitulat "Legends Never Die" pentru lansarea postumă.

Cel mai nou track Juice WRLD este colaborarea cu The Weeknd, care a avut un an 2020 ocupat. Rapperul din Toronto a lansat al patrulea album de studio, "After Hours" la începutul anului. De pe acel disc s-au remarcat 3 single-uri cu priză la public: "Heartless", "Blinding Lights" şi "In Your Eyes". Ultimul a primit un remix de la Doja Cat, care a devenit un hit mai mare decât originalul. Pe de altă parte albumul postum al lui Juice WRLD a devenit cel mai de succes release al unui artist trecut în nefiinţă în ultimii 20 ani (în America).

Pe "Legends Never Die" îl puteţi aculta pe tânărul rapper cântând alături de Polo G, Halsey, Trippie Red şi Marshmello. Juice este doar unul din 3 artişti care are 5 piese în top 10 Billboard Hot 100 simultan, după Beatles şi Drake. Între timp The Weeknd se bucură de succes, primind o nominalizare VMA pentru "Artistul Anului" şi "Videoclipul Anului" ("Blinding Lights"). Muzicianul a apărut în serialul de animaţie "American Dad" la final de sezon şi ne-a încântat la final de lună iulie cu propria animaţie pentru piesa "Snowchild".

A fost un rezumat al carierei şi metamorfozelor sale şi un semnal că artistul e gata de o pauză şi de retragere din viaţa publică. Asta până ce inima sa rănită îi va da ghes să mai compună un material de despărţire cum a fost EP-ul "My Dear Melancholy".