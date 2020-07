Abel Tesfaye/ The Weeknd a colaborat cu un studio japonez pentru acest material vizual personal şi psihedelic. "Snowchild" este o creaţie a studio-ului japonez D'ART Shtajio, iar piesa este un single extras pe apreciatul album "After Hours", lansat de artist la începutul anului (martie 2020). Îl vedem pe The Weeknd în multiple ipostaze în clip, inclusiv cea cu frizura exuberantă din perioada "I Can't Feel My Face"/ "Trilogy", dar şi cu look-ul stilat din perioada "Starboy", unde apar şi crucile laser celebre din perioada când a colaborat cu Daft Punk. Până la urmă protagonistul ajunge în Las Vegas unde începe povestea "After Hours".

Totul culmină cu personajul în costum roşu promovat în povestea celui mai nou material discografic. Morala clipului este că oricâte vicii, hedonism şi bani ai arunca spre trecutul şi demonii tăi, tot nu vei scăpa de probleme. Apar şi aluzii la un iad personal în clip, întreţinut cu bani şi populat de o colonie de lilieci. Oricât de mult fuge Abel de viaţa sa din trecut, aceasta îl prinde mereu din urmă. Se bate cu creaturile întunecate cu crucile laser din "Starboy", dar tot nu îşi poate învinge demonii.

"Snowchild" este cel mai nou single care a primit un videoclip, după "Blinding Lights", "Heartless", "In Your Eyes", "Until I Bleed Out", dar şi scurt metrajul titular "After Hours". The Weeknd nu e deloc străin de animaţii, având o prezenţă importantă într-un episod din serialul "American Dad" în primăvară. Acum se pregăteşte să îşi împrumute vocea unui personaj din serialul "Robot Chicken", al cărui final de sezon 10 se difuzează pe Adult Swim pe 26 iulie.

Muzicianul din Canada a anunţat recent şi un turneu reprogramat pentru anul 2021, care va promova LP-ul din acest an. Luna trecută artistul a donat 1 milion de dolari pentru lupta contra pandemiei Covid-19.