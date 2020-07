Juice WRLD lăsase în urmă un album aproape finalizat atunci când a murit. "Legends Never Die" este deja foarte apreciat şi descărcat de fani, iar estimările arată că ar putea ajunge la vânzări de peste 400.000 de unităţi în prima săptămână. Sunt şi estimări ce arată că ar atinge 400 de milioane de stream-uri on demand în aceeaşi perioadă. Discul este al treilea din cariera artistului şi a debutat vineri, pe 10 iulie, cu 73 de milioane de stream-uri doar pe Spotify.

Piesa "Come & Go" este cel mai nou single de pe LP, colaborare cu DJ Marshmello şi vine la doar o săptămână după lansarea colaborării cu Halsey "Life's a Mess". Videoclipul noului track include secvenţe cu Juice în culisele concertelor sale, pe scenă şi cu anturajul său glumind, râzând şi intrând în starea de spirit necesară pentru a urca pe scenă. Acele imagini sunt intercalate cu o poveste animată, care aduce cu Castlevania. Juice Wrld devine un luptător care distruge vampiri, folosind o sabie şi are şi un sidekick feminin.

Dacă începutul piesei este o combinaţie de emo rap cu trap, Marshmello îşi face simţită prezenţa la refren cu un instrumental EDM dansabil. "Legends Never Die" include 21 de piese, printre care colaborări cu Marshmello, Halsey, Trippie Red, Dr Luke, Skrillex şi mulţi alţii. După moartea tânărului rapper, numeroşi artişti i-au adus tributuri online şi offline, de la Drake la The Weeknd, Chance the Rapper, Meek Mill şi Lil Uzi Vert. Juice a apărut pe colaborări foarte populare, precum "Godzilla" cu Eminem, "PTSD" cu G Herbo, Chance the Rapper şi Lil Uzi Vert.

Iubita artistului a declarat la începutul acestui an ca muzicianul a lăsat în urma sute de piese înainte de moarte. 26 dintre ele au scăpat pe Soundcloud în aceeaşi perioadă. Moştenirea lui Juice va mai continua ani buni.