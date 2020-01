Lyric Video: Demi Lovato - Anyone

"Anyone" este prima piesă a lui Demi Lovato după o lungă pauză, de 18 luni mai precis. Vine după o perioadă tulbure în viaţa artistei, marcată de o supradoză şi recuperare. Melodia este una simplă, dar puternică, doar artista cu vocea sa puternică şi un pian blând şi mişcător. Demi recunoaşte că versurile sunt un strigăt după ajutor în faţa inevitabilului. Tânăra de 27 ani a trecut printr-un program lung de recuperare şi pare a-şi revenit, spre bucuria fanilor.

Reprezentaţia sa de la Grammy a ridicat sala în picioare în ovaţii şi aplauze. A fost şi un moment special la începutul piesei cântate live, când pe Demi au cuprins-o emoţiile şi a fost nevoită să îşi şteargă lacrimile, rugând pianistul să mai cânte intro-ul odată. În versuri o auzim pe Demi cum poate vorbi doar cu pianul sau chitara sa, doar cu imaginaţia sau cu alcoolul. Finalul acestui single include un strigăt real după ajutor, în care muziciana roagă Divinitatea să îi trimită un semn, "pe oricine" în ajutorul său.

Demi Lovato a revenit direct în mijlocul celor mai fierbinţi evenimente din SUA, între reprezentaţia de la Grammy şi concertul pe care îl va susţine la Super Bowl pe 2 februarie. Acolo va cânta chiar imnul SUA, care a pus probleme chiar şi unor monştri sacri ai muzicii de-a lungul anilor. La ceremonia de la Grammy, Demi a fost adusă pe scenă şi prezentată de către Greta Gerwig, care a promis artistei şi celor din jur că "există lumină pe cealaltă parte". Pe 25 ianuarie, într-un interviu cu Zane Lowe, Lovato s-a declarat plină de energie şi încântată că a reînceput să cânte live după 2 ani.

Ceea ce am auzit este doar "o parte din povestea sa" şi vom mai auzi şi restul pe parcursul anului. Tânăra a fost nominalizată la Grammy pentru "Cel mai bun album pop vocal" în 2017, pentru discul "Confident", dar şi pentru cea mai bună reprezentaţie "Pop Duo/Group", alături de Christina Aguilera pe track-ul "Fall in Line" in 2019.