Armin van Buuren lansează o nouă colaborare cu artistul american Garibay, după piesa de succes din 2017 "I need you". Proaspăta producție pop-dance este o piesă dansantă, de vară, numită "Phone Down".

Armin van Buuren, originar din Olanda, a devenit faimos datorită emisiunii radio pe care o găzduiește din 2001 și până în prezent "A State of Trance". Armin a primit numeroase distincții printre care o nominalizare la Grammy pentru piesa "This Is What It Feels Like" (featuring Trevor Guthrie). Alte piese care i-au adus succes internațional sunt "In and Out of Love", "Waiting for the Night" sau "Save My Night".

Garibay este un producător, compozitor și DJ american care a colaborat cu numeroși artiști precum Lady Gaga, Sia, Britney Spears, U2 sau The Black Eyed Peas. A fost nominalizat la mai multe premii Grammy pentru munca alături de Lady Gaga, care a inclus producția albumulelor "Born this Way" și "The Fame Monster".

Armin van Buuren iubește România, asta este clar. În 2018 a mixat 7 ore pe scena festivalului Untold și a spus publicului că se va întoarce în 2019. Până primim confirmarea revenirii lui la Untold 2019 vă invităm să vizionați clipul piesei "Phone Down".