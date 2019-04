Pe 12 aprilie, Antonia a împlinit 30 de ani. Fanii au fost cei care au primit un cadou din partea ei, sub forma unei piese înduioșătoare, inspirată din viața artistei. Cântecul este despre Maya Rosaria - fiica Antoniei, după cum ne-a transmis.

"M-am deschis cel mai mult față de fani, de public prin piesa aceasta, am dat o bucațică din intimitatea mea. Mie nu prea îmi place să comentez despre acest subiect, pentru că sincer, nici nu este necesar, dragostea mamei pentru copilul său este evidentă și nu trebuie să mă explic. Nu am mai prea vorbit despre subiectul acesta în ultima vreme.

Piesa "În oglindă" arată tot ceea ce simt pentru ea și este cea mai frumoasă piesă scrisă pentru mine, pentru că este despre fiica mea.

Îl admir foarte mult pe Denis Roabeș, este foarte talentat, este foarte poetic. M-a ascultat la studio la sesiune, i-am vorbit despre Maya, fetița mea, și despre ceea ce simt și el a transformat totul într-un singur cântec. A reușit să transmită tot ceea ce simt eu prin muzică. Și îi mulțumesc din tot sufletul. Plâng de fiecare dată când o ascult.

Le mulțumesc lui Denis (The Motans) și Marco&Seba pentru această piesă”, a declarat Antonia.