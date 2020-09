Fiica mare a lui Ozzy Osbourne, Aimee anunţă albumul "Vacare Adamare", lansează o nouă piesă

Aimee Osbourne este fiica cea mare a lui Ozzy Osbourne şi ea s-a ţinut departe de lumina reflectoarelor în ultimele decenii. Acum se pregăteşte să îşi lanseze albumul de debut, alături de trupa ARO. LP-ul se numeşte "Vacare Adamare" şi va sosi spre finalul anului. Până atunci ascultăm un nou single de pe LP, "House of Lies" în articol.

Aimee Osbourne a finalizat acest album alături de trupa ARO, iar primul său disc a fost deja prefaţat de un single cu câteva săptămâni în urmă, "Shared Something With the Night". Trupa ARO îşi trage numele de la iniţialele tinerei artiste: Aimee Rachel Osbourne. Ea este sora mai mare a lui Kelly şi Jack, dar a refuzat să apară în show-ul "The Osbournes" şi s-a ferit de celebritate şi lumina reflectoarelor. Dacă primul single din această vară suna a Chelsea Wolfe şi a doom/rock alternativ, noul track e mai degrabă unul electronic.

Vocea melancolică şi cristalină induce visare, iar sintetizatorul din "House of Lies" pare desprins din serialul Netflix "Stranger Things", în special la intro. De fapt artista a şi fost întrebată într-un interviu cu Alternative Press de asemănarea piesei cu tema din serial şi iată ce a răspuns:

E amuzant, pentru că am compus "House of Lies" înainte să iasă "Stranger Things". Eram acasă cu colegul de apartament de atunci şi eram atât de încântaţi să vedem serialul. Există o piesă uimitoare pe bază de sintetizator compusă pentru acest show. El s-a uitat la mine şi a zis ceva de gen: 'sună ca noua ta piesa'. Şi mi-am zis că ar fi fost perfectă pentru serial. Îmi doresc ca să mă fi sincronizat mai bine.

Aimee a mai avut o tentativă să intre în muzică în 2015, odată cu lansarea primului său single şi clip, "Raining Gold". Albumul "Vacare Adamare" soseşte pe 30 octombrie. ARO îi include şi pe basistul Grecco Buratto, clăparul Eric Scullin şi toboşarul Brendan Buckley. Intrigă lipsa de chitarist, dar e posibil ca Aimee să preia acest rol. Artista are 36 de ani şi a decis să plece de acasă la 16 ani pentru a nu face parte din reality show şi a începe o nouă viaţă. Nu suporta să fie filmată şi zi noapte şi să crească în faţa camerei.

"The Osbournes" a început în 2002 şi s-a încheiat în 2005, urmărind vieţile membrilor familiei Osbourne.