Lyric Video: ADDA - Stelele

"Am compus piesa "Stelele" de când suntem în autoizolare. Mă bucur că am avut inspirație. Am făcut o filmare la pian și am postat-o. În scurt timp am primit foarte multe mesaje să o lansez. Așa că de la distanță, m-am organizat cu gașca de la Baladda Records și am terminat piesa. Este o piesă sensibilă care sper să atingă oamenii și să le transmită energie frumoasă în perioada asta dificilă", a declarat ADDA.