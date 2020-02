Textul piesei este scris de ADDA, iar muzica este compusă de artistă și Alex Cotoi în studiourile Baladda Records. Regia videoclipului a fost realizată de SAN, conceptul clipului a fost gândit de ADDA împreună cu SAN, iar producția video a fost asigurată de Cătălin Rizea și Radu Șelaru.

"Când am scris piesa «Lacrimi» m-am inspirat din povestea nebună de dragoste pe care o am cu Cătălin. În piesă am exagerat puțin situația. Este vorba despre un cuplu care se tachinează, se ceartă, se împacă doar ca să se certe din nou. Dar cei doi se iubesc nebunește și orice ar fi rămân împreună", a spus ADDA.