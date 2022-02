Brit Awards 2022, o gală a încoronării lui Adele - Lista câștigătorilor și live-urile serii (VIDEO)

Dacă se mai îndoia cineva de impactul muzicii lui Adele, gala Brit Awards 2022 vine să confirme încă o dată că nu contează trendurile, ci mesajul și autenticitatea. Muzica artistei britanice nu este tocmai adaptată la ce e "pe val", însă reușește mereu să ajungă la public.

În cadrul galei Brit de pe 8 februarie, Adele și-a adăugat în palmares trei premii: Artistul anului, Albumul anului (pentru "30") și Piesa anului (pentru "Easy On Me"), categorii în care era nominalizat și Ed Sheeran. Discursurile de mulțumire ale artistei au fost scurte, dar de impact. Cel mai emoționant dintre cele trei a fost discursul pentru acceptarea premiului Albumul anului, trofeu pe care l-a dedicat fiului ei, fostului soț și producătorului Inflo.

"Aș vrea să dedic acest premiu fiului meu. Și lui Simon, tatăl lui. Acest album a fost despre călătoria noastră împreună, nu doar a mea. Sunt foarte mândră de mine că mi-am urmat intuiția și am scos un album despre lucruri atât de personale, pentru că nu mai sunt atât de mulți artiști care fac asta. Fiul meu a fost atât de îngăduitor, și de bun, și de răbdător cu mine în ultimii ani. Deci premiul e pentru el. Totodată, nu știu dacă am menționat mai devreme, o persoană extrem de importantă în realizarea acestui album este cel care a fost desemnat producătorul anului. Numele lui este Inflo. Mi-a schimbat viața și nu doar în ceea ce privește muzica. M-a ajutat în atât de multe privințe. Flo, te iubesc! Premiul ăsta este și pentru tine."

VIDEO: Adele mulțumește pentru premiul "Albumul anului"

Ed Sheeran, nominalizat în toate categoriile în care a câștigat Adele, a plecat acasă cu un singur trofeu, pentru Compozitorul anului. Artistul le-a mulțumit oamenilor cu care a lucrat în studio, casei de discuri Atlantic și soției sale.

VIDEO: Ed Sheeran, desemnat "Compozitorul anului"

Wolf Alice a fost desemnat Cel mai bun grup, membrii formației arătându-și entuziasmul, dar și surprinderea de a câștiga într-o categorie în care erau nominalizați Coldplay și London Grammar. Premiul le-a fost înmânat de Maneskin.

VIDEO: Wolf Alice câștigă în categoria "Cel mai bun grup"

Pe lista câștigătorilor s-au regăsit și Billie Eilish, declarată încă o dată Cel mai bun artist internațional, dar și Olivia Rodrigo, Dua Lipa, Little Simz și Dave. Găsiți lista completă mai jos.

Câștigătorii BRIT Awards 2022

Albumul anului

Adele - 30 - Câștigătoare

Dave - We're All Alone In This Together

Ed Sheeran - =

Little Simz - Sometimes I Might Be Introvert

Sam Fender - Seventeen Going Under

Artistul anului

Adele - Câștigătoare

Dave

Ed Sheeran

Little Simz

Sam Fender

Cel mai bun grup

Coldplay

D-Block Europe

Little Mix

London Grammar

Wolf Alice - Câștigător

Piesa anului

A1 & J1 - Latest Trends

Adele - Easy On Me - Câștigătoare

Anne-Marie, KSI & Digital Farm Animals - Don't Play

Becky Hill & David Guetta - Remember

Central Cee - Obsessed With You

Dave ft Stormzy - Clash

Ed Sheeran - Bad Habits

Elton John & Dua Lipa - Cold Heart (Pnau Mix)

Glass Animals - Heat Waves

Joel Corry, Raye & David Guetta - Bed

KSI - Holiday

Nathan & 220Kid & Billen Ted - Wellerman

Riton, Nightcrawlers & Mufasa - Friday

Tion Wayne & Russ Millions - Body

Tom Grennan - Little Bit Of Love

Cel mai bun artist debutant

Central Cee

Griff

Joy Crookes

Little Simz - Câștigătoare

Self Esteem

Cel mai bun artist internațional

Billie Eilish - Câștigătoare

Doja Cat

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Cel mai bun grup la nivel internațional

Abba

BTS

Maneskin

Silk Sonic /Bruno Mars/Anderson .Paak - Câștigător

War On Drugs

Cea mai bună piesă la nivel internațional

ATB / Topic / A7S - Your Love (9PM)

Billie Eilish - Happier Than Ever

Ckay - Love Nwantiti (Ah Ah Ah)

Doja Cat ft SZA - Kiss Me More

Drake ft Lil Baby - Girls Want Girls

Galantis, David Guetta & Little Mix - Heartbreak Anthem

Jonasu - Black Magic

Kid Laroi & Justin Bieber - Stay

Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)

Lil TJ & 6lack - Calling My Phone

Maneskin - I Wanna Be Your Slave

Olivia Rodrigo - Good 4U - Câștigătoare

Polo G - Rapstar

Tiesto - The Business

The Weeknd - Save Your Tears

Brits Rising Star

Holly Humberstone - Câștigător

Bree Runway

Lola Young

Cel mai bun artist de muzică dance

Becky Hill - Câștigătoare

Calvin Harris

Fred Again

Joel Corry

Raye

Cel mai bun artist de muzică rock/alternative

Coldplay

Glass Animals

Sam Fender - Câștigător

Tom Grennan

Wolf Alice

Cel mai bun artist pop/R&B

Adele

Dua Lipa - Câștigătoare

Ed Sheeran

Griff

Joy Crookes

Cel mai bun artist de hip-hop/grime/rap

AJ Tracey

Central Cee

Dave - Câștigător

Ghetts

Little Simz

Producătorul anului - Inflo

Compozitorul anului - Ed Sheeran

Live-urile de la BRIT Awards 2022:

VIDEO: Ed Sheeran – Bad Habits (feat. Bring Me The Horizon) [Live at the BRIT Awards 2022]

VIDEO: Ed Sheeran – The Joker And The Queen [Live at the BRIT Awards 2022]

Liam Gallagher – Everything’s Electric (Live from The BRIT Awards 2022)

VIDEO: Little Simz - Introvert & Woman (Live at the BRIT Awards 2022)