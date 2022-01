The Rasmus prezintă piesa pentru Eurovision 2022, "Jezebel" - VIDEO

Una dintre cele mai apreciate trupe din Finlanda, alături de Apocalyptica, Nightwish şi HIM, The Rasmus apărea în toate revistele de adolescenţi prin anii 2002-2004. Hitul "In The Shadows" a făcut grupul o senzaţie globală, iar pe solistul Lauri un sex simbol. Şi penele de corb purtate în păr au devenit "a thing" tot datorită lui. The Rasmus a promis că va lansa pe 17 ianuarie 2022 o piesă numită "Jezebel", cu care se înscrie în preselecţia finlandeză pentru Eurovision 2022.

Formaţia va interpreta melodia live pe 26 februarie încercând să ocupe locul întâi în show-ul televizat care va alege reprezentantul ţării nordice. Odată cu acest anunţ vine şi unul ceva mai trist: fondatorul trupei şi chitaristul Pauli Rantasalmi a părăsit The Rasmus. Finlandezii sunt deosebit de interesaţi de Eurovision în acest an, după ce formaţia nu metal Blind Channel a participat la Eurovision 2021 cu piesa "Dark Side", după ce câştigase preselecţia finlandeză cu cel mai mare scor din istorie.

La Eurovision 2021 a terminat pe locul 6 cu 301 puncte. Acesta clasare onorabilă a amintit de uriaşul succes al finlandezilor Lordi, care au câştigat Eurovision în 2006. Finlanda e printre puţinele ţări care mai trimite trupe rock, metal ceva mai dur la competiţie.

The Rasmus a lansat în 2021 colaborarea cu Apocalyptica "Venomous Moon", dar şi single-ul "Bones", care se va regăsi pe al zecelea LP al trupei. Ultimul LP a debutat în 2017, sub numele de "Dark Matters". Sound-ul e ceva mai vesel acum şi mai apropiat de pop, poate influenţat de mutarea lui Lauri în Los Angeles-ul cel însorit cu ani în urmă.

The Rasmus se înfiinţa în 1994 în Helsinki şi a abordat genuri muzicale precum rock alternativ, hard rock, metal alternativ şi gothic rock. Grupul a lansat un total de 20 de videoclipuri (7), iar majoritatea au provenit de pe LP-ul "Dead Letters". Primul clip al trupei a fost pentru piesa "Funky Jam" şi a apărut în 1996.