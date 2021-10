Bastille - No Bad Days

Bastille pare să fi compus o poveste în stil "Black Mirror", axată foarte mult pe o lume virtuală în care s-au refugiat protagoniştii clipurilor şi mai nou în acest univers îşi găseşte loc şi un robot antropomorf. "No Bad Days" e cazul clasic al poveştii Frankenstein, în care Dan Smith a creat în laborator un android, care începe să prindă viaţă şi îşi arată primele semne de umanitate, când ceva merge prost.

E clasica luptă a omului de ştiinţă pentru a păstra o persoană dragă sau o creatură similară ei în viaţă cât mai mult timp. Aici pare să fie o dorinţă de a recrea iubita protagonistului sub forma unui Android cu trăsături umane. La final avem şi un "twist". Odată cu acest single a sosit şi anunţul legat de al patrulea album al grupului, unul numit "Give Me The Future", de altfel şi numele unui single lansat în 2021.

Pentru LP mai avem ceva de aşteptat, mai precis până pe 4 febraurie 2022. Bastille îl descrie drept "un tribut pentru umanitate într-o epocă a tehnologiei şi o reflecţie asupra ciudăţeniei vremurilor în care trăim, care se simt ca science fiction". Dan Smith şi compania au explorat lumea celor care se refugiază în tehnologie şi colţurile întunecate ale online-ului. Cel mai inedit track de pe album este unul spoken word de la actorul Riz Ahmed, care fusese conceput pre-pandemie, dar a luat o nouă formă în lockdown.

Până acum de pe viitorul disc am mai ascultat single-urile "Distorted Light Beam", "Thelma + Louise" şi piesa titulară. Ce e interesant la noul videoclip e că el este regizat de solistul Dan Smith, care e la primul efort regizoral din carieră. Inspiraţia sa se află la intersecţia a 3 filme SF celebre: "Metropolis", "Ex Machina" şi "The Matrix". Bastille a cântat în România la Summer Well 2018, la Electric Castle 2016 şi la UNTOLD 2019.