A murit Bob Saget; actorul avea 65 de ani

Bob Saget a fost găsit decedat într-o cameră de hotel din Orlando pe 9 ianuarie 2022. Potrivit unei declarații, poliția locală a fost chemată la Ritz-Carlton în legătură cu un bărbat găsit inconștient în camera de hotel. Bărbatul a fost identificat drept Robert Saget și a fost declarat decedat la fața locului. Oamenii legii nu au găsit semne ale unui act criminal sau de consum de droguri.

Earlier today, deputies were called to the Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes for a call about an unresponsive man in a hotel room. The man was identified as Robert Saget & pronounced deceased on scene. Detectives found no signs of foul play or drug use in this case. #BobSaget pic.twitter.com/aB1UKiOlmi