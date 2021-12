Nick Casciaro a câștigat marele trofeu X Factor 2021

Cei patru mentori ai show-ului X Factor au ajuns în penultima etapă a emisiunii cu doi/două concurenți/grupuri. Aceștia au intrat într-o nouă etapă a Duelurilor, în urma căreia a rămas un singur concurent/grup. Vocile rămase sunt finaliștii X Factor 2021. Este vorba de Jomajii, Andrei Duțu, Nick Casciaro și Bryana Holingher.

Finaliști Delia - Jomajii

Delia a antrenat anul acesta grupurile și a ajuns în etapa Duelurilor cu The Jazzy Jo Experience și Omajii. Jurata a marcat o premieră în istoria emisiunii când a decis să combine cele două grupuri și să facă o trupă finalistă numită Jomajii.

Cea de-a doua etapă e Duelurilor (semifinala) a început cu un show electrizant susținut de cele două grupuri. The Jazzy Jo Experience și Omajii au interpretat un mash-up interesant ("Golddigger"și "I Can't Dance"). Jurații au fost încântați de momentul celor două grupe:

"A fost cel mai bun moment de astă seară! A fost fix ce trebuie pentru o deschidere", a spus Florin Ristei.

Primul moment solo a fost cel al trupei The Jazzy Jo Experience. Muzicienii au ales să aducă pe scenă o combinație muzicală spectaculoasă - "Bohemian Rhapsody" și "Don't Stop Me Now".

"Jo, îmi place că ești versatilă. Ai făcut în seara asta o poezie rock", a declarat Loredana.

Omajii au continuat să facă senzație pe scena de la X Factor. Au demonstrat încă o dată că dețin toate calitățile pentru acest show de voci și că merită un loc în marea finală. Cei doi concurenți au ales tot o combinație de piese: "Dream On", "Lose Yourself" și "Mărie și Mărioară".

"Ați fost fantastici! Sunteți pentru spectacolul asta!", a spus Delia.

Finalist Ștefan Bănică - Andrei Duțu

Ștefan a antrenat băieții sub 24 de ani și a ajuns în etapa Duelurilor cu Ionuț Hanțig și Andrei Duțu. Potrivit regulamentului, unul dintre ei a trebuit să părăsească show-ul, iar eliminarea a stat doar în mâinile lui Ștefan. Cei doi concurenți au urcat împreună pe scenă și s-au "duelat" pe melodia "Would I Lie To You".

"Mi-a plăcut foarte mult!", a spus Loredana, apreciind contrastul dintre cei doi.

Ionuț Hanțig a revenit pe scenă cu momentul său solo. Tânărul a cântat piesa "Maramu'" de la Dirty Shirt, aducând pe scenă o explozie de energie și atitudine.

"A fost pe sufletul meu! Ești minunat! Nebunia asta care s-a întâmplat pe scenă…a fost mult prea bine", a fost de părere Delia.

Andrei Duțu a urmat după Ionuț în etapa Duelurilor, la categoria băieților cu vârsta sub 24 de ani. Concurentul a ales să interpreteze piesa "Little Bit of Love", o alegere curajoasă.

"E o piesă care trebuie transformată ca să o cânți live. El a adaptat-o", a spus Ștefan.

După cele două momente muzicale, Ștefan Bănică a decis că Andrei Duțu este finalistul echipei sale.

Finalist Loredana - Nick Casciaro

Pe scena a urcat grupa Loredanei, formată din concurenții cu vârsta de peste 24 de ani (femei și bărbați). Artista a continuat etapa Duelurilor cu Ștefan J. Doyle și Nick Casciaro. Potrivit regulamentului, unul dintre ei a trebuit să părăsească show-ul, iar eliminarea a stat doar în mâinile Loredanei. Duelul celor doi concurenți s-a dat pe melodia "Sanie cu zurgălăi", o alegere riscantă având în vedere că amândoi sunt străini. Mai mult, Loredana a venit lângă cei doi concurenți și a cântat alături de ei.

"Mi s-a părut o joacă muzicală. Și eu am luat-o ca pe o glumă. Cred că important e ca lumea să îi cunoască și să îi <<românizeze>> pe cei doi", a spus Ștefan Bănică.

Primul moment individual i-a revenit lui Ștefan Doyle. Acesta s-a pregătit pentru semifinală cu piesa "It's A Sin" (Pet Shop Boys). Concurentul a interpretat-o suav la pian, apoi energia a acaparat scena.

"Bravo! M-ai dus în zona de musical, tocmai pentru că e mai teatral. Ești un artist care îmi place", a spus Florin Ristei.

Nick Casciano a adus emoția pe scena de la X Factor. Concurentul a interpretat melodia "Hallelujah", făcând-o pe Loredana să se ridice în picioare.

"Doamne, cât de bine a cântat! Mi s-ar părea greșit să nu meargă mai departe. E fabulos!", a declarat Delia.

După cele două momente muzicale, Loredana a decis că Nick Casciaro este finalistul echipei sale.

Finalistă Florin Ristei - Bryana Holingher

Florin Ristei a fost mentorul concurentelor cu vârsta sub 24 de ani. Muzicianul a continuat etapa Duelurilor cu Bryana Holingher și Betty Iordăchescu. Potrivit regulamentului, una dintre ele a trebuit să părăsească show-ul, iar eliminarea a stat doar în mâinile lui Ștefan. La momentul duetului, cele două concurente au interpretat "good 4 u" (Olivia Rodrigo).

"Mi s-a părut foarte interesantă alegerea și le-a picat foarte bine lor pentru ca sunt tinere", a spus Delia.

Bryana Holingher a fost prima care a susținut momentul solo. Adolescenta a cântat piesa "Ain't No Other Man" și a demonstrat ce calități vocale spectaculoase deține.

"Mare curaj ai să te arunci pe o piesă de genul asta, pe care ai adus-o până la capăt. Îmi place de Christina Aguilera și îmi place de tine", a spus Ștefan Bănică.

Betty Iordăchescu a încheiat semifinala X Factor 2021. Concurenta a creat un veritabil show cu piesa "Call Me" de la trupa Blondie.

"Bombă piesa asta! Mi-a plăcut mult și cum a fost orchestrată. A fost o chestie mai oldish, dar făcută actual", a spus Delia.

După cele două momente muzicale, Florin Ristei a decis că Bryana Holingher este finalista echipei sale.