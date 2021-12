Grimes renunță la "jobul de zi" pentru că industria muzicală e "bazată pe sisteme arhaice"

Cunoscută pentru aparițiile sale excentrice, dar și declarațiile nefiltrate, artista canadiană Grimes își intrigă din nou fanii. Nemulțumită de felul în care funcționează industria muzicală, cântăreața plănuiește să nu-și mai câștige existența din muzică, anunțând că renunță la "jobul de zi" după lansarea viitorului album.

"Cultura celebrității este sufocantă ca naiba. Nu renunț la muzică, dar cu siguranță îmi voi schimba jobul de zi principal după "BOOK 1" (viitorul album). Industria muzicală este învechită și depășită, bazată pe sisteme arhaice", a scris Grimes pe Twitter.

Despre "BOOK 1", cel de-al șaselea LP al lui Grimes, nu se cunosc încă foarte multe detalii. Albumul este așteptat să apară anul viitor, cel mai recent single al artistei, "Player Of Games", fiind lansat pe 22 decembrie. Videoclipul regizat de Anton Tammi pare desprins dintr-o peliculă fantasy cu inserții SF, Grimes portretizând o altfel de prințesă, mai puternică decât modelul clișeic, dar vulnerabilă în mâinile unui iubit care se joacă cu inima sa.

VIDEO: Grimes - "Player Of Games"

Grimes a indicat recent și o viitoare colaborare cu The Weeknd. Potrivit Stereogum, acest featuring era previzibil, considerând că Grimes a lucrat recent cu Illangelo, un producător din cercul lui The Weeknd, filmând clipul "Player Of Games" cu regizorul Anton Tammi, care a realizat clipurile artistului canadian din perioada albumului "After Hours".

Grimes, pe numele real Claire Elise Boucher, a ajuns în atenția publicului odată cu lansarea albumului "Visions". Discul a inclus single-urile "Genesis" și "Oblivion", aducându-i în 2012 premiul Juno pentru "Cel mai bun album electronic al anului". Artista are în discografie cinci albume de studio, cel mai recent, "Miss Anthropocene", fiind lansat în februarie 2020.

În 2018, Grimes a început o relație cu fondatorul Tesla, Elon Musk. Cei doi s-au despărțit în septembrie 2021. Au împreună un băiat, "X Æ A-Xii", alegerea acestui nume atipic declanșând un val de reacții în presă și online.