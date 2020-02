Grimes este o figură cameleonică, un soi de David Bowie feminin. Transcende genurile muzicale şi le schimbă aproape cu fiecare single nou. În ultimii ani a intrat şi mai mult în atenţia publică din postura de iubită a miliardarului Elon Musk. Acum că ne pregătim de lansarea albumului său nou, "Miss Anthropocene" pe 21 februarie, avem ocazia să ascultăm şi acest nou track. Este o creaţie eclectică ţinută în spate de o chitară acustică a la Beck şi Travis, plus neaşteptate viori triste.

Vocea guturală a artistei aminteşte de Ellie Goulding puţin, dar nu se duce înspre încărcătură emoţională a lui Halsey. Fanii au găsit o sumedenie de referinţe la anime-uri în videoclipul oficial, de la Sailor Moon şi Moon Kingdom la Akira. Alţii văd referinţe la "The Never Ending Story" sau la jocul "Dark Souls", în care Grimes ar putea fi un boss. Artista a compus "Delete Forever" în noaptea în care rapperul Lil Peep a încetat din viaţă din cauza unei supradoze accidentale. Videoclipul a fost regizat de muziciană alături de fratele său, Mac Boucher şi Neil Hansen.

Descrierea oficială a acestei creaţii este: "lamentarea unui tiran feminin, pe măsură ce imperiul său se năruie". Într-un interviu acordat lui Zane Lowe la Apple Music Beats 1, Grimes a povestit că mesajul piesei are de fapt de-a face cu epidemia opiaceelor din SUA. Aceasta l-a răpit pe Lil Peep printre alţii. "Miss Anthropocene" este primul album al lui Grimes din ultimii 5 ani, succesorul lui "Art Angels".

Până acum noul disc a fost prefaţat de single-uri ca "So Heavy I Fell Through the Earth", "Violence" şi "My Name Is Dark". O altă piesă nouă, "4AEM" a fost cântată live în timpul 2020 Game Awards. Grimes, pe numele său real Claire Elise Boucher este o muziciană canadiană, producătoare şi artist vizual. Este activă din 2007 şi are 4 albume lansate până acum.