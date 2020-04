Grimes apare în "You'll Miss Me When I'm Not Around" cu imaginea unui personaj anime, dotat cu sabie şi aripi ascuţite. Artistă îmbracă un soi de kimono foarte larg, adaptat sarcinii sale şi are vopseaua "de război" pe obraji. Acest single este extras de pe noul album al iubitei lui Elon Musk, "Miss Anthropocene", care a debutat pe 21 februarie. Acesta este al cincilea album de studio al artistei canadiene, cunoscută pentru modul în care transcende genurile muzicale.

Pe acest LP Grimes combină industrial-ul, cu muzica pop, electropop, dar şi cu trip-hop. Odată cu lansarea noului clip, artista a transmis şi următorul mesaj:

Am filmat 5 lyric video-uri cu ecran verde, aşa că am putea avea vizual-urile pentru album, asta pentru că filmările clasice de clipuri în starea mea de sarcină actuală nu erau o idee bună. Evident, după "We Delete Forever" am început să experimentăm în post procesare şi să creăm lucruri mai bune decât credeam că putem. Pentru că suntem cu toţii în izolare, ne-am gândit că dacă tot oamenii sunt plicitsiti şi vor să înveţe lucruri noi, am putea lansa componentele de bază ale unei filmări, astfel încât toată lumea să încerce să creeze folosind materialul brut.

Mai mult de atât, Grimes a postat pe web un link spre WeTransfer cu toate materialele video necesare. Este inclus şi clipul "You'll Miss Me When I'm Not Around", fişierele audio, artwork de pe single şi multe altele. Tânăra a menţionat şi că echipa sa lucrează cu Blender, Adobe Creative Suite şi Daz 3D. Acesta din urmă a fost folosit de altfel pentru a crea avatarul tinerei, WarNymph. Precedentul single de pe noul album a fost "Delete Forever", în care muziciana a "pozat" tot în faţa unui green screen, ca o regină crudă pe un tron cosmic, în faţa unui peisaj spaţial.

Înainte am putut asculta şi vedea clipul piesei "My Name Is Dark", un lyric video ce pare filmat într-o cabină de fetişuri anime din Tokyo.