Mariah Carey colaborează cu McDonald's pentru un meniu special de Crăciun

Acum că Halloween-ul s-a încheiat, Mariah Carey vrea ca lumea să știe că este pregătită pentru sărbătoarea ei preferată! Carey a postat un scurt videoclip amuzant pe Instagram care arată tranziția spre Crăciun, iar cântăreața le-ar putea face fanilor o surpriză muzicală.

Clipul o prezintă pe cântăreață îmbrăcată într-o rochie roșie, purtând tocuri înalte și fiind înarmată cu o bâtă de baseball. Mariah ajunge în fața a trei dovleci de Halloween, pe care se citesc cuvintele "It's Not Time" (Nu este timpul). Artista sparge cu bâta dovleacul pe care este gravat cuvântul "Not". Astfel, Mariah ne anunță că Este Timpul pentru sărbătorile de iarnă.

Mai mult, clipul scoate în evidență data de 5 noiembrie. Fanii artistei au fost intrigați de ce ar putea semnifica acea zi, mulți fiind de părere că este vorba de o nouă piesă. Melodia s-ar intitula "Falling In Love At Christmas". Alți admiratori ai artistei s-au gândit că Mariah ar putea lansa un album special cu piese de Crăciun. Nu ne rămâne decât mai așteptăm câteva zile și să aflăm ce ne-a pregătit Mariah. Între timp, putem asculta celebra "All I Want For Christmas Is You".

"All I Want For Christmas Is You" este una dintre cele mai cunoscute melodii ale artistei. A fost lansată în 1994 și este extrasă de pe albumul "Merry Christmas". Piesa s-a bucurat de un succes imens, ajungând pe locul întâi în topuri din ţări ca Australia, Canada, Franţa, Germania şi SUA. În 2019, a urcat pe locul întâi în Billboard Hot 100 pentru prima oară, la 25 de ani de la debut. Melodia a generat peste 60 de milioane de dolari doar din drepturile de autor și a devenit un veritabil simbol al Crăciunului.