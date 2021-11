OneRepublic a lansat piesa "Sunshine" - AUDIO

"Sunshine" a fost compusă de Noel Zancanella, Tyler Spry, Casey Smith, Zach Skelton, Brent Kutzle și Ryan Tedder. Piesa vorbește despre importanța unei viziunii pozitive asupra vieții, și apare în lungmetrajul "Clifford the Big Red Dog", care descrie dragostea unei fete pentru un cățeluș pe nume Clifford, iubire sa imensă făcându-l pe câine să crească la o dimensiune enormă.

OneRepublic este formată din cântărețul / compozitorul și solistul Ryan Tedder, chitariștii Zach Filkins și Drew Brown, Brian Willett la clape, basistul și violoncelistul Brent Kutzle și bateristul Eddie Fisher. Trupa și-a lansat materialul de debut "Dreaming Out Loud" în 2007. Lansarea a inclus single-ul "Apologize", care a spulberat recordurile de vânzări digitale și de difuzări în întreaga lume și a primit o nominalizare la Grammy. Al doilea album al trupei, "Waking Up", din 2009, a produs single-urile de succes "All the Right Moves", "Secrets" și "Good Life".

Albumul certificat cu platină, "Native", a urmat în 2013, cu hitul numărul 1, "Counting Stars". OneRepublic a lansat "Oh My My", al patrulea album, în 2016. OneRepublic a adunat 5 miliarde de ascultări pe Spotify până în prezent. Cel mai recent album al trupei "Human", a apărut pe 27 august 2021 și conține single-uri care au peste 2,5 miliarde de stream-uri globale: "Somebody", "Run", "Somebody To Love", "Wanted", "Didn't I" , "Better Days" și "Rescue Me".

AUDIO: OneRepublic - Sunshine