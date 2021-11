Armin van Buuren a lansat piesa "No Fun" alături de The Stickmen Project - AUDIO

În primul rând Armin van Buuren va reveni în faţa publicului român după 7 ani. Va participa la Sounds of Bucharest Festival, în Piaţa Constituţiei pe 25 septembrie. Ni se promite o producţie specială, cum nu a mai fost văzut nicăieri în lume. Festivalul este unul nou, dar organizatorii săi deja promit că în fiecare an la el va participa un artist celebru. Pe parcursul noului eveniment, Armin Van Buuren va aduce în faţa publicului set-uri speciale de muzică iar Palatul Parlamentului va găzdui o proiecţie unică în lume.

În ce priveşte distincţia lui Armin în România, DJ-ul a primit Discul de Aur pentru piesa "Need You Now", în colaborare cu Jake Reese. Pe 28 iunie Dan Muraru şi Roton Music l-au premiat pe artistul olandez pentru vânzările acestui single. De la debutul său, melodia s-a bucurat de numeroase difuzări pe radio şi TV în ţara noastră, ajungând pe locul întâi în Top Dance FM. "Need You Now" este mai degrabă o piesă house, poate mai mult decât ne-a obişnuit Armin în ultima vreme.

Vocea sensibilă a lu Jake Reese face senzaţie pe acest track. Armin a venit la Bucureşti cu ocazia primei ediţii a evenimentului "Sound of Bucharest" din Piaţa Constituţiei. Artistul a fost deja votat drept "Cel mai bun DJ din lume" de 5 ori, lucru unic până acum. Este unul dintre cei mai cunoscuţi producători şi DJ de muzică trance din lume, cu peste 10 milioane de ascultători unici pe Spotify. Piesa "Need You Now" a debutat la început de lună mai şi este pe locul întâi în secţiunea Popular a Spotify.

În curând Armin va ajunge şi la 1000 de episoade cu show-ul său radio "A State of Trance", care ajunge săptămânal la peste 40 de milioane de ascultători din 80 de ţări diferite. Tot Armin a stabilit record-uri la UNTOLD, mixând nu mai puţin de 7 ore la ediţia din 2018. A compus şi imnul UNTOLD şi a ajuns pe primele locuri în topul Bilboard cu live-ul de la UNTOLD 2019.

Sound of Bucharest este cel de-al doilea mare eveniment anunțat în România de către ALDA, după SAGA Festival, care va avea loc pe 10, 11 și 12 septembrie, în Parcul Izvor din București.

Bilete la Sound of Bucharest:

Toți cei care își doresc să ia parte la la prima ediție a Sound of Bucharest se pot înregistra pe site-ul oficial al evenimentului. Persoanele care au cumpărat sau vor cumpăra un bilet la SAGA Festival vor avea acces garantat la eveniment și nu mai sunt nevoiți să facă o altă înregistrare.

Prezența va fi în limita spațiului din Piața Constituției.